Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 04.01.2025 (обновлено: 16:54 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992505512.html
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 04.01.2025
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения пляжей мазутом, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:49:00+03:00
2025-01-04T16:54:00+03:00
происшествия
севастополь
керченский пролив
россия
михаил развожаев
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006fd9ed4d29a2bb51675230917eba58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения пляжей мазутом, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", — написал он.Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор следят за ситуацией, обследуется вся береговая линия, отметил Развожаев.Ранее в субботу губернатор сообщил, что на пляжах Севастополя продолжают находить пятна мазута, но это нельзя назвать массовым загрязнением. По его словам, побережье разобьют на отдельные территории, а для уборки привлекут волонтеров, которым предоставят средства защиты.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html
https://ria.ru/20250103/kuban-1992437400.html
севастополь
керченский пролив
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма
На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС.
2025-01-04T15:49
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667809_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_7ee83452cf514ddc375a47b7eb29daa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Севастополь, Керченский пролив, Россия, Михаил Развожаев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за мазута на пляжах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения пляжей мазутом, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", — написал он.
Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор следят за ситуацией, обследуется вся береговая линия, отметил Развожаев.
Ранее в субботу губернатор сообщил, что на пляжах Севастополя продолжают находить пятна мазута, но это нельзя назвать массовым загрязнением. По его словам, побережье разобьют на отдельные территории, а для уборки привлекут волонтеров, которым предоставят средства защиты.
Птица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре
11:24
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.
Волонтеры собирают загрязненный мазутом грунт на пляже на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
На Кубани собрали 86 тысяч тонн загрязненного грунта
Вчера, 19:56
 
ПроисшествияСевастопольКерченский проливРоссияМихаил РазвожаевКрушение двух танкеров в Керченском проливеСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала