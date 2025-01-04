https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992505512.html

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 04.01.2025

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения пляжей мазутом, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:49:00+03:00

2025-01-04T15:49:00+03:00

2025-01-04T16:54:00+03:00

происшествия

севастополь

керченский пролив

россия

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера из-за загрязнения пляжей мазутом, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", — написал он.Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор следят за ситуацией, обследуется вся береговая линия, отметил Развожаев.Ранее в субботу губернатор сообщил, что на пляжах Севастополя продолжают находить пятна мазута, но это нельзя назвать массовым загрязнением. По его словам, побережье разобьют на отдельные территории, а для уборки привлекут волонтеров, которым предоставят средства защиты.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц.

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

https://ria.ru/20250103/kuban-1992437400.html

севастополь

керченский пролив

россия

краснодарский край

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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-04T15:49 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, керченский пролив, россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край