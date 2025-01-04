https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992497366.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 45 минут. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:34:00+03:00
2025-01-04T14:34:00+03:00
2025-01-04T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 45 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 13.24 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Республика Крым
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги