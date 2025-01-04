https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992497366.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 45 минут. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:34:00+03:00

2025-01-04T14:34:00+03:00

2025-01-04T14:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась 45 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в субботу в 13.24 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

севастополь, михаил развожаев, безопасность, республика крым