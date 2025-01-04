https://ria.ru/20250104/samolet-1992517247.html

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 04.01.2025

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:02:00+03:00

2025-01-04T18:02:00+03:00

2025-01-04T18:02:00+03:00

происшествия

шарм-эш-шейх

екатеринбург

египет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

уральские авиалинии

airbus a321

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация. Ранее министерство гражданской авиации Египта сообщало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейха после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя. "Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследуют авиационный инцидент, произошедший в пятницу, 3 января, с самолетом Airbus A321 neo (регистрационный номер RA-73840) "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет Росавиация, воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, и самолет произвел посадку в аэропорту вылета. На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет уже отстранен от полетов, отметило ведомство. "Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)", - добавили в Росавиации. Ранее "Уральские авиалинии" направили в Шарм-эш-Шейх резервное воздушное судно. В субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в Екатеринбург.

https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html

https://ria.ru/20250103/samolet-1992364789.html

шарм-эш-шейх

екатеринбург

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шарм-эш-шейх, екатеринбург, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, airbus a321