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Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 04.01.2025
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18:02 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/samolet-1992517247.html
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 04.01.2025
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:02:00+03:00
2025-01-04T18:02:00+03:00
происшествия
шарм-эш-шейх
екатеринбург
египет
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
airbus a321
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация. Ранее министерство гражданской авиации Египта сообщало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейха после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя. "Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследуют авиационный инцидент, произошедший в пятницу, 3 января, с самолетом Airbus A321 neo (регистрационный номер RA-73840) "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет Росавиация, воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, и самолет произвел посадку в аэропорту вылета. На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет уже отстранен от полетов, отметило ведомство. "Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)", - добавили в Росавиации. Ранее "Уральские авиалинии" направили в Шарм-эш-Шейх резервное воздушное судно. В субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в Екатеринбург.
https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html
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шарм-эш-шейх
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происшествия, шарм-эш-шейх, екатеринбург, египет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, airbus a321
Происшествия, Шарм-эш-Шейх, Екатеринбург, Египет, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Уральские авиалинии, Airbus A321
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Росавиация расследует инцидент с А321, у которого после взлета отказал двигатель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация.
Ранее министерство гражданской авиации Египта сообщало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейха после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя.
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
Вчера, 07:27
"Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследуют авиационный инцидент, произошедший в пятницу, 3 января, с самолетом Airbus A321 neo (регистрационный номер RA-73840) "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет Росавиация, воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, и самолет произвел посадку в аэропорту вылета.
На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет уже отстранен от полетов, отметило ведомство.
"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)", - добавили в Росавиации.
Ранее "Уральские авиалинии" направили в Шарм-эш-Шейх резервное воздушное судно. В субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в Екатеринбург.
Спасатели на месте происшествия, где небольшой самолет упал на здание в калифорнийском Фуллертоне. 2 января 2025 - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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ПроисшествияШарм-эш-ШейхЕкатеринбургЕгипетФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииAirbus A321
 
 
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