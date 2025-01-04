Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация расследует инцидент с А321, у которого после взлета отказал двигатель
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Росавиация расследует инцидент с самолетом А321 "Уральских авиалиний", у которого после взлета в аэропорту Шарм-эш-Шейха отказал двигатель, сообщила Росавиация.
Ранее министерство гражданской авиации Египта сообщало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейха после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. Позднее в пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя.
"Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследуют авиационный инцидент, произошедший в пятницу, 3 января, с самолетом Airbus A321 neo (регистрационный номер RA-73840) "Уральских авиалиний" в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет Росавиация, воздушное судно совершало рейс из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург. После взлета произошел отказ двигателя, и самолет произвел посадку в аэропорту вылета.
На борту находились 243 человека: семь членов экипажа и 236 пассажиров. Никто не пострадал. Самолет уже отстранен от полетов, отметило ведомство.
"Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ-98; утверждены постановлением правительства России от 18.06.98 № 609)", - добавили в Росавиации.
Ранее "Уральские авиалинии" направили в Шарм-эш-Шейх резервное воздушное судно. В субботу в 12:37 мск оно вылетело с пассажирами в Екатеринбург.