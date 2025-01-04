"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете
MWM: ни один самолет пятого поколения не сравнится с Су-57 по испытанности
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкПоказательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
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Как отметили в издании, российская машина показала себя в широком диапазоне ролей на Украине. Су-57 занимаются борьбой с целями в воздухе, подавляют ПВО противника и успешно наносят высокоточные удары в условиях мощного противодействия врага.
Ранее 23 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска очередную партию Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, российский самолет остается единственной машиной, доказавшей свою принадлежность к пятому поколению истребителей в настоящем бою.
Истребителями пятого поколения обладают всего три страны мира. К ним относятся российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также китайские J-20 и J-35.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.