https://ria.ru/20250104/samolet-1992459587.html

"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете

"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете - РИА Новости, 04.01.2025

"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете

Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:31:00+03:00

2025-01-04T05:31:00+03:00

2025-01-04T05:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью", — говорится в статье.Как отметили в издании, российская машина показала себя в широком диапазоне ролей на Украине. Су-57 занимаются борьбой с целями в воздухе, подавляют ПВО противника и успешно наносят высокоточные удары в условиях мощного противодействия врага.Ранее 23 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска очередную партию Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, российский самолет остается единственной машиной, доказавшей свою принадлежность к пятому поколению истребителей в настоящем бою.Истребителями пятого поколения обладают всего три страны мира. К ним относятся российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также китайские J-20 и J-35.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.

https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html

https://ria.ru/20250103/submarina-1992365948.html

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в мире, сша, россия, украина, су-57