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"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете - РИА Новости, 04.01.2025
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Новое оружие России
 
05:31 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/samolet-1992459587.html
"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете
"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете - РИА Новости, 04.01.2025
"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете
Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:31:00+03:00
2025-01-04T05:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью", — говорится в статье.Как отметили в издании, российская машина показала себя в широком диапазоне ролей на Украине. Су-57 занимаются борьбой с целями в воздухе, подавляют ПВО противника и успешно наносят высокоточные удары в условиях мощного противодействия врага.Ранее 23 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска очередную партию Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, российский самолет остается единственной машиной, доказавшей свою принадлежность к пятому поколению истребителей в настоящем бою.Истребителями пятого поколения обладают всего три страны мира. К ним относятся российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также китайские J-20 и J-35.Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.
https://ria.ru/20241227/spetsoperatsiya-1991768294.html
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в мире, сша, россия, украина, су-57
В мире, США, Россия, Украина, Су-57, Новое оружие России
"Не сравнится": в США признали горькую правду о российском самолете

MWM: ни один самолет пятого поколения не сравнится с Су-57 по испытанности

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкПоказательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Ни один истребитель пятого поколения все еще не может сравниться с российским Су-57 по испытанности в боевых условиях, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"Благодаря участию Су-57 в операциях на Украине с начала 2022 года, с ним все еще совершенно никто не сравнится из истребителей своего поколения по степени испытанности в боях с высокой интенсивностью", — говорится в статье.
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Как отметили в издании, российская машина показала себя в широком диапазоне ролей на Украине. Су-57 занимаются борьбой с целями в воздухе, подавляют ПВО противника и успешно наносят высокоточные удары в условиях мощного противодействия врага.
Ранее 23 декабря Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала в войска очередную партию Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Как подчеркнул гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, российский самолет остается единственной машиной, доказавшей свою принадлежность к пятому поколению истребителей в настоящем бою.
Истребителями пятого поколения обладают всего три страны мира. К ним относятся российский Су-57, американские F-22 Raptor и F-35 Lightning, а также китайские J-20 и J-35.
Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и помеховой обстановке.
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