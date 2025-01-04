Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2 - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 04.01.2025 (обновлено: 21:50 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/rosatom-1992529938.html
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2 - РИА Новости, 04.01.2025
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:49:00+03:00
2025-01-04T21:50:00+03:00
безопасность
россия
курская область
курчатов
алексей лихачев
владимир путин
валерий герасимов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Мы живем в рамках специальной военной операции, и в этом смысле на ту же стройку (новых атомных энергоблоков - ред.) в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску и уже вышли на холодно-горячую обкатку", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".Холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки энергоблока - главный этап пусконаладочных работ. В ходе ХГО проходит проверка работоспособности оборудования в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. При этом используются имитаторы ядерного топлива (точные копии промышленных топливных сборок, только без урана). Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241224/izotop-1991052099.html
https://ria.ru/20250101/aes-1992265333.html
россия
курская область
курчатов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c53b5a70b2bf6db2446c3c7b4a842a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, курская область, курчатов, алексей лихачев, владимир путин, валерий герасимов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Курская область, Курчатов, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2, Вооруженные силы Украины
"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на Курской АЭС-2

"Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на блоке №1 Курской АЭС-2

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Росатом" вышел на главный этап пусконаладочных работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2, так называемую холодно-горячую обкатку оборудования, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы живем в рамках специальной военной операции, и в этом смысле на ту же стройку (новых атомных энергоблоков - ред.) в Курской области накладывает отпечаток сейчас агрессия ВСУ в регионе. Но работа идет полным ходом, мы готовимся к физпуску и уже вышли на холодно-горячую обкатку", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Росатом" начал производить изотоп, повышающий эффективность лечения рака
24 декабря 2024, 17:19
Холодно-горячая обкатка (ХГО) реакторной установки энергоблока - главный этап пусконаладочных работ. В ходе ХГО проходит проверка работоспособности оборудования в проектных режимах и проведение всего комплекса его предпусковых испытаний. При этом используются имитаторы ядерного топлива (точные копии промышленных топливных сборок, только без урана). Начало холодно-горячей обкатки знаменует собой старт полномасштабных пусконаладочных работ на строящемся энергоблоке и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 гигаватта. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Нововоронежская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключили для проведения ремонта
1 января, 20:46
 
БезопасностьРоссияКурская областьКурчатовАлексей ЛихачевВладимир ПутинВалерий ГерасимовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала