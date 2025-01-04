https://ria.ru/20250104/ritter-1992458243.html

"Убить президента". В США сделали неожиданное заявление об украинцах

"Убить президента". В США сделали неожиданное заявление об украинцах - РИА Новости, 04.01.2025

"Убить президента". В США сделали неожиданное заявление об украинцах

Некоторые из украинских беженцев в США следуют бандеровской идеологии и представляют большую угрозу для страны, заявил бывший разведчик американских вооруженных РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:28:00+03:00

2025-01-04T05:28:00+03:00

2025-01-04T09:53:00+03:00

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сша

украина

скотт риттер

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Некоторые из украинских беженцев в США следуют бандеровской идеологии и представляют большую угрозу для страны, заявил бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер в эфире YouTube-канала DDGeopolitics."У них <...> есть огромный детский тренировочный лагерь где они готовят следующее поколение бандеровцев и тренируют их прямо здесь, в Элленвилле, штате Нью-Йорк", — рассказал Риттер.Он также объяснил, почему эта группа может представлять угрозу для США. Так, продолжил Риттер, поставив себя на место одного из ее членов, он бы создал иллюзию спокойной жизни, носил бы поддельные документы и при этом хранил бы оружие для подходящего времени."А когда оно бы пришло, я бы пошел и убил президента США из мести", — добавил он.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250104/vsu-1992457933.html

https://ria.ru/20250104/zelenskiy_pravda-1992454837.html

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в мире, сша, украина, скотт риттер, центральное разведывательное управление (цру)