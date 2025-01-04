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Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 04.01.2025 (обновлено: 14:18 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/pvo-1992484533.html
Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки
Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки
Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:13:00+03:00
2025-01-04T14:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны.В частности, среди целей были: инфраструктура военных аэродромов и цехи сборки ударных беспилотников. Кроме того, наносились удары по позициям украинских солдат и техники в 132 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.Всего с начала спецоперации были уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки

Средства ПВО ВС России сбили восемь американских ракет ATACMS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны.
В частности, среди целей были: инфраструктура военных аэродромов и цехи сборки ударных беспилотников. Кроме того, наносились удары по позициям украинских солдат и техники в 132 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
Всего с начала спецоперации были уничтожены:
  • 651 самолет,
  • 283 вертолета,
  • 39279 беспилотных летательных аппаратов,
  • 590 зенитных ракетных комплексов,
  • 20221 танк и других боевых бронированных машин,
  • 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня,
  • 20186 орудий полевой артиллерии и минометов,
  • 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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