Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки
Средства ПВО ВС России сбили восемь американских ракет ATACMS
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны.
В частности, среди целей были: инфраструктура военных аэродромов и цехи сборки ударных беспилотников. Кроме того, наносились удары по позициям украинских солдат и техники в 132 районах.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.
Всего с начала спецоперации были уничтожены:
- 651 самолет,
- 283 вертолета,
- 39279 беспилотных летательных аппаратов,
- 590 зенитных ракетных комплексов,
- 20221 танк и других боевых бронированных машин,
- 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня,
- 20186 орудий полевой артиллерии и минометов,
- 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.
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