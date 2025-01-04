https://ria.ru/20250104/pvo-1992484533.html

Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки

Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

Российская ПВО сбила восемь ракет ATACMS за сутки

Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:13:00+03:00

2025-01-04T12:13:00+03:00

2025-01-04T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские войска сбили восемь ракет ATACMS, а также нанесли удары по объектам ВСУ, сообщило Минобороны.В частности, среди целей были: инфраструктура военных аэродромов и цехи сборки ударных беспилотников. Кроме того, наносились удары по позициям украинских солдат и техники в 132 районах."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.Всего с начала спецоперации были уничтожены:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф