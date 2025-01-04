https://ria.ru/20250104/ptitsy-1992482375.html

На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута

На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 04.01.2025

На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута

Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе Кубани свыше 3,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:53:00+03:00

2025-01-04T11:53:00+03:00

2025-01-04T11:53:00+03:00

анапа

темрюкский район

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе Кубани свыше 3,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Больше 3,3 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1874 птицы. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб., По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

анапа

темрюкский район

краснодарский край

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анапа, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край