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На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута
На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 04.01.2025
На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута
Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе Кубани свыше 3,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:53:00+03:00
2025-01-04T11:53:00+03:00
2025-01-04T11:53:00+03:00
анапа
темрюкский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе Кубани свыше 3,3 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. "Больше 3,3 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 1874 птицы. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Запорожско-Таманского заказника", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб., По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
анапа
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анапа, темрюкский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край
Анапа, Темрюкский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Краснодарский край
На Кубани спасли более трех тысяч птиц, пострадавших от мазута
На Кубани спасли более 3,3 тыс птиц, пострадавших от мазута после ЧП с танкерами