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В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины - РИА Новости, 04.01.2025
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17:54 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/proverka-1992516971.html
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины - РИА Новости, 04.01.2025
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины
Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:54:00+03:00
2025-01-04T17:54:00+03:00
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске был обнаружен труп мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. Как отметили в региональном минтруда, по факту случившегося начата проверка. "По информации об инциденте, произошедшем в доме-интернате города Якутска... незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины

В доме-интернате в Якутске после обнаружения трупа мужчины начали проверку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики.
Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске был обнаружен труп мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться.
Как отметили в региональном минтруда, по факту случившегося начата проверка.
"По информации об инциденте, произошедшем в доме-интернате города Якутска... незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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