https://ria.ru/20250104/proverka-1992516971.html

В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины

В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины - РИА Новости, 04.01.2025

В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины

Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:54:00+03:00

2025-01-04T17:54:00+03:00

2025-01-04T17:54:00+03:00

происшествия

якутск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

ЯКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске был обнаружен труп мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. Как отметили в региональном минтруда, по факту случившегося начата проверка. "По информации об инциденте, произошедшем в доме-интернате города Якутска... незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241218/proverka-1989981115.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск