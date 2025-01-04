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В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины - РИА Новости, 04.01.2025
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины
Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:54:00+03:00
2025-01-04T17:54:00+03:00
2025-01-04T17:54:00+03:00
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Служебная проверка начата в доме-интернате в Якутске после обнаружения разлагающегося трупа мужчины, будет проведена судмедэкспертиза, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития республики. Пользователи соцсетей ранее распространили информацию о том, что в пятницу в доме-интернате в Якутске был обнаружен труп мужчины, его смерть якобы наступила 28 декабря. За прошедшее время тело начало разлагаться. Как отметили в региональном минтруда, по факту случившегося начата проверка. "По информации об инциденте, произошедшем в доме-интернате города Якутска... незамедлительно начата служебная проверка всех обстоятельств. С учётом результатов судебно-медицинской экспертизы и итогов проверки будут приняты меры. Выражаем искренние соболезнования родным усопшего", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, якутск
В Якутске начали проверку после обнаружения разлагающегося трупа мужчины
В доме-интернате в Якутске после обнаружения трупа мужчины начали проверку