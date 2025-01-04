В Калининграде подросток выстрелил в сверстника из пневматики
В одном из кафе в Калининграде подросток выстрелил в сверстника из пневматики
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Полицейские в Калининграде устанавливают обстоятельства конфликта в кафе, где подросток выстрелил в сверстника из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"Полицейские в Калининграде устанавливают обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних... Предварительно установлено, что 17-летний подросток, находясь в заведении общепита, выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего посетителя кафе", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что сигнал о происшествии в одном из кафе на улице Сержанта Колоскова в Калининграде поступил в полицию в пятницу в 19.56 (20.56 мск). Сотрудники полиции незамедлительно организовали проверку.
"За медицинской помощью на данный момент никто не обращался. Заявление в полицию о совершении противоправных действий также не поступало. Семнадцатилетний юноша был доставлен сотрудниками Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе.
Доследственную проверку начало и региональное следственное управление СК. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным пострадавший в результате инцидента получил незначительную царапину, госпитализация ему не потребовалась.
"В ходе доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. В том числе, будут проверены социально-бытовые условия семей, в которых воспитываются подростки. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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