https://ria.ru/20250104/proisshestvie-1992450264.html

В Калининграде подросток выстрелил в сверстника из пневматики

В Калининграде подросток выстрелил в сверстника из пневматики - РИА Новости, 04.01.2025

В Калининграде подросток выстрелил в сверстника из пневматики

Полицейские в Калининграде устанавливают обстоятельства конфликта в кафе, где подросток выстрелил в сверстника из пневматического пистолета, сообщает... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:08:00+03:00

2025-01-04T00:08:00+03:00

2025-01-04T00:08:00+03:00

происшествия

калининград

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 янв — РИА Новости. Полицейские в Калининграде устанавливают обстоятельства конфликта в кафе, где подросток выстрелил в сверстника из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "Полицейские в Калининграде устанавливают обстоятельства конфликта с участием несовершеннолетних... Предварительно установлено, что 17-летний подросток, находясь в заведении общепита, выстрелил из пневматического пистолета в 16-летнего посетителя кафе", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что сигнал о происшествии в одном из кафе на улице Сержанта Колоскова в Калининграде поступил в полицию в пятницу в 19.56 (20.56 мск). Сотрудники полиции незамедлительно организовали проверку. "За медицинской помощью на данный момент никто не обращался. Заявление в полицию о совершении противоправных действий также не поступало. Семнадцатилетний юноша был доставлен сотрудниками Росгвардии в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - добавили в пресс-службе. Доследственную проверку начало и региональное следственное управление СК. Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным пострадавший в результате инцидента получил незначительную царапину, госпитализация ему не потребовалась. "В ходе доследственной проверки детально устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие. В том числе, будут проверены социально-бытовые условия семей, в которых воспитываются подростки. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240914/vystrel-1972700392.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947402357.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)