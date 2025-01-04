https://ria.ru/20250104/prigovor-1992526528.html

В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России - РИА Новости, 04.01.2025

В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T20:44:00+03:00

2025-01-04T20:44:00+03:00

2025-01-04T20:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

узбекистан

андижан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв - РИА Новости. Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости. По данным суда, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО в рядах ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО. "Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество - ред.) и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, семейное положение (наличие трех детей), уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. В ноябре прошлого года сообщалось, что Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС РФ.

https://ria.ru/20250102/vsu-1992292423.html

https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html

россия

узбекистан

андижан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, андижан, в мире