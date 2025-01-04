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В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:44 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/prigovor-1992526528.html
В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России
В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России - РИА Новости, 04.01.2025
В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России
Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T20:44:00+03:00
2025-01-04T20:44:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 4 янв - РИА Новости. Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости. По данным суда, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО в рядах ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО. "Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество - ред.) и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, семейное положение (наличие трех детей), уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. В ноябре прошлого года сообщалось, что Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС РФ.
https://ria.ru/20250102/vsu-1992292423.html
https://ria.ru/20241225/naemnik-1991289601.html
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россия, узбекистан, андижан, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Узбекистан, Андижан, В мире
В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

Суд в Узбекистане осудил мужчину на 4 года за участие в СВО на стороне ВС России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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ТАШКЕНТ, 4 янв - РИА Новости. Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которой располагает РИА Новости.
По данным суда, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО в рядах ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО.
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"Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество - ред.) и статьей 154-1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, семейное положение (наличие трех детей), уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана "наемничество" (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС РФ.
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