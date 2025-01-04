https://ria.ru/20250104/pridnestrove-1992513264.html

В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа

В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа - РИА Новости, 04.01.2025

В ПМР остановили работу хлебокомбината из-за прекращения поставок газа

Хлебокомбинат в городе Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приостановил работу после прекращения поставок газа в Приднестровье,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:09:00+03:00

2025-01-04T17:09:00+03:00

2025-01-04T17:09:00+03:00

молдавия

рыбница

украина

газпром

нафтогаз украины

приднестровская молдавская республика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992512254_207:0:2180:1110_1920x0_80_0_0_0cff678288718ebcf02ac5b2c37585f5.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Хлебокомбинат в городе Рыбница в непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) приостановил работу после прекращения поставок газа в Приднестровье, сообщил директор комбината Владимир Сычёв в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Ранее российская компания "Газпром" сообщила, что с 8.00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, "Газпром" лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины". В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. "Процесс выпечки полностью остановлен, электропечей на предприятии нет. Были бы возможности, мы бы купили электропечи. Просто на заводе нет таких денег", - сказал Сычёв в эфире телеканала. По словам директора, на хлебокомбинате 64 работника, но сейчас работают только водители, кладовщики и охранники. Другие сотрудники пока отдыхают, а выплачивать зарплату будут в размере двух третей. До энергокризиса Рыбницкий хлебокомбинат выпекал около 2 тонн хлеба в сутки для самой Рыбницы, а также Каменки и Дубоссар. Отправляли хлеб и булочки в школы, детсады, воинские части. Сейчас хлеб привозят из Тирасполя. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250103/khleb-1992401743.html

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990383334.html

молдавия

рыбница

украина

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, рыбница, украина, газпром, нафтогаз украины, приднестровская молдавская республика, в мире