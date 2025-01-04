https://ria.ru/20250104/prazdnik-1991198232.html

4 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 4 января в России и в мире по календарю

4 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Оправившись от новогоднего веселья, россияне постепенно начинают готовиться к приближающемуся Рождеству. Однако между этими праздниками в календаре... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:00:00+03:00

2025-01-04T06:00:00+03:00

2025-01-04T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Оправившись от новогоднего веселья, россияне постепенно начинают готовиться к приближающемуся Рождеству. Однако между этими праздниками в календаре насчитывается немало других достойных внимания дат (международных, профессиональных, народных и так далее). Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день, какие приметы стоит соблюдать 4 января 2025 года - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России4 января для жителей России официально продолжаются новогодние праздничные дни. Значимые памятные даты на этот день приходятся в церковном календаре и среди народных праздников.Церковный праздник сегодняВ соответствии с православным календарем 4 января верующие продолжают подготовку к грядущему Рождеству Христову. Период носит название Предпразднство и продолжается 5 дней.В этот день принято чтить память великомученицы Анастасии Узорешительницы. С юных лет она была известна своей красотой и мудростью, а также тайно помогала заключенным-христианам, которые томились в тюрьмах при императоре Диоклетиане. Получив дар врачевания, она помогала облегчить страдания узников. Но вскоре и сама была арестована, под угрозой пыток не предала свою веру.Также 4 января отмечают:Народный праздникВ народе на Руси 4 января был известен как Настасьин день (получивший свое название в память о Святой Анастасии). Именно ее считали своей защитницей и помощницей беременные женщины. В этот день полагалось вышивать особое полотенце, которое должно было стать для будущей матери оберегом, помочь в родах.Погода также играла большое значение для тех, кто стремился узнать, каким будет предстоящий год. Так, считалось, что мороз на 4 января обещает достаточно теплую погоду в октябре. А если на крыше образовалось много сосулек, можно надеяться, что наступивший год порадует богатым урожаем.В Настасьин день действовали и свои запреты. Например, запрещалось обижать животных (можно накликать на себя проблемы со здоровьем).Какой сегодня праздник в миреОдин из праздников, которые ежегодно отмечаются 4 января - это Всемирный день азбуки Брайля. Существует с 2019 года, а дата совпадает с днем рождения изобретателя азбуки - Луи Брайля (появился на свет в январе 1809 года). Он предложил передавать буквы и цифры (а также другие символы) при помощи шести точек.4 января в календаре - еще и Всемирный день гипноза. Впервые его отметили в 2006 году, хотя сама техника известна уже не одно столетие. В этот день во многих странах проводятся просветительские мероприятия, в рамках которых людям рассказывают о гипнозе и гипнотерапии.Все неравнодушные к науке могут отметить День Ньютона. 4 января в 1643 году появился на свет английский физик, математик и астроном Исаак Ньютон. В этот день проводятся не только научные мероприятия, но и увлекательные тематические викторины и мастер-классы.Памятные даты в истории1785 год - родился знаменитый собиратель сказок Якоб Гримм.1907 год - балерина Анна Павлова впервые предстала в образе умирающего лебедя в одноименной хореографической миниатюре.1943 год - Иосиф Сталин признан Человеком 1942 года по версии журнала “Тайм”.1960 год - в автоаварии погиб философ и писатель Альбер Камю.ИмениныАнастасия, Дмитрий, Федор и Федосья отмечают 4 января свои именины.

https://ria.ru/20250103/kanikuly-1890956524.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники