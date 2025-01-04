В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы
МЧС: в КБР потушили пожар на склоне горы на площади 10 тысяч квадратов
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramПоследствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Последствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, его площадь составила 10 тысяч квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС.
В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка.
Спасатели назвали самую распространенную причину масштабных пожаров
29 мая 2024, 03:23
"По состоянию на 08.55 мск субботы пожар в окрестностях г. Тырныауз полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара участвовали 26 сотрудников МЧС, 11 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники.
"Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.
МЧС ликвидировало в 2024 году более 260 чрезвычайных ситуаций
27 декабря 2024, 00:14