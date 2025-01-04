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В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы - РИА Новости, 04.01.2025
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09:34 04.01.2025 (обновлено: 09:52 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/pozhar-1992468065.html
В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы
В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы - РИА Новости, 04.01.2025
В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы
Пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, его площадь составила 10 тысяч квадратных... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:34:00+03:00
2025-01-04T09:52:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, его площадь составила 10 тысяч квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС.В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка."По состоянию на 08.55 мск субботы пожар в окрестностях г. Тырныауз полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в тушении пожара участвовали 26 сотрудников МЧС, 11 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники."Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240529/pozhary-1949034624.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии потушили пожар на склоне горы

МЧС: в КБР потушили пожар на склоне горы на площади 10 тысяч квадратов

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramПоследствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Последствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Последствия пожара на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Пожар на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии полностью ликвидирован, его площадь составила 10 тысяч квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС.
В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Угрозы распространения огня на населенный пункт нет. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка.
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"По состоянию на 08.55 мск субботы пожар в окрестностях г. Тырныауз полностью ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 10 000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара участвовали 26 сотрудников МЧС, 11 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники.
"Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметили в ведомстве.
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