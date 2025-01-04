https://ria.ru/20250104/pozhar-1992465808.html
В Иркутской области при пожаре в доме погибли два человека
В Иркутской области при пожаре в доме погибли два человека - РИА Новости, 04.01.2025
В Иркутской области при пожаре в доме погибли два человека
Мужчина и женщина погибли во время пожара в частном жилом доме поселка Новая Разводная под Иркутском, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:49:00+03:00
2025-01-04T08:49:00+03:00
2025-01-04T09:51:00+03:00
происшествия
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 4 янв - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли во время пожара в частном жилом доме поселка Новая Разводная под Иркутском, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. В посёлке Новая Разводная ночью в субботу загорелся жилой дом. "В ходе ликвидации пожара огнеборцы МЧС России обнаружили тела 59-летних мужчины и женщины. Предварительная причина пожара - короткое замыкание", - говорится в сообщении. По факту пожара СК проводит проверку.
https://ria.ru/20250103/pozhar-1992447777.html
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происшествия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области при пожаре в доме погибли два человека
При пожаре в доме в иркутском поселке Новая Разводная погибли два человека