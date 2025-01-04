https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html

Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией

Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией - РИА Новости, 04.01.2025

Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией

Около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии зафиксировали польские пограничники в 2024 году, передает агентство РАР. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:45:00+03:00

2025-01-04T12:45:00+03:00

2025-01-04T12:45:00+03:00

в мире

белоруссия

польша

литва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759317718_0:180:3319:2047_1920x0_80_0_0_1f20f9937939c91ee0b37157065cb99f.jpg

ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии зафиксировали польские пограничники в 2024 году, передает агентство РАР. "Количество попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией в 2024 году составило около 30 тысяч. Их было меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах, где был модернизирован пограничный барьер", - говорится в сообщении. Отмечается, что годом ранее таких попыток было зафиксировано около 26 тысяч. По информации агентства, рекордным месяцем на границе с Белоруссией был май, когда нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 7 тысяч человек. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Эти страны приняли решение о строительстве забора на границе с Белоруссией для борьбы с миграцией. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции и обращала внимание, что сооружения препятствуют естественной миграции диких животных. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Также Польша ввела вдоль границы с Белоруссией буферную зону, закрытую для свободного посещения.

https://ria.ru/20241223/bezhentsy-1990840190.html

https://ria.ru/20241211/polsha-1988696924.html

белоруссия

польша

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, литва