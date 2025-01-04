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Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией - РИА Новости, 04.01.2025
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12:45 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html
Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией
Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией - РИА Новости, 04.01.2025
Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией
Около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии зафиксировали польские пограничники в 2024 году, передает агентство РАР. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:45:00+03:00
2025-01-04T12:45:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии зафиксировали польские пограничники в 2024 году, передает агентство РАР. "Количество попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией в 2024 году составило около 30 тысяч. Их было меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах, где был модернизирован пограничный барьер", - говорится в сообщении. Отмечается, что годом ранее таких попыток было зафиксировано около 26 тысяч. По информации агентства, рекордным месяцем на границе с Белоруссией был май, когда нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 7 тысяч человек. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Эти страны приняли решение о строительстве забора на границе с Белоруссией для борьбы с миграцией. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции и обращала внимание, что сооружения препятствуют естественной миграции диких животных. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Также Польша ввела вдоль границы с Белоруссией буферную зону, закрытую для свободного посещения.
https://ria.ru/20241223/bezhentsy-1990840190.html
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в мире, белоруссия, польша, литва
В мире, Белоруссия, Польша, Литва
Польша зафиксировала 30 тысяч попыток пересечения границы с Белоруссией

PAP: 30 тысяч нелегалов пытались попасть из Белоруссии в Польшу в 2024 году

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМужчина пытается преодолеть проволочные заграждения на белорусско-польской границе
Мужчина пытается преодолеть проволочные заграждения на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Мужчина пытается преодолеть проволочные заграждения на белорусско-польской границе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Около 30 тысяч попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии зафиксировали польские пограничники в 2024 году, передает агентство РАР.
"Количество попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией в 2024 году составило около 30 тысяч. Их было меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах, где был модернизирован пограничный барьер", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что годом ранее таких попыток было зафиксировано около 26 тысяч.
По информации агентства, рекордным месяцем на границе с Белоруссией был май, когда нелегально попасть из Белоруссии в Польшу пытались более 7 тысяч человек.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Эти страны приняли решение о строительстве забора на границе с Белоруссией для борьбы с миграцией. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции и обращала внимание, что сооружения препятствуют естественной миграции диких животных. Пограничники неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию
Польша установила заграждение на сухопутной части границы с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Также Польша ввела вдоль границы с Белоруссией буферную зону, закрытую для свободного посещения.
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