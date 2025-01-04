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Похороны экс-президента США могут стать целью для экстремистов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2025
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12:23 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/pohorony-1992485206.html
Похороны экс-президента США могут стать целью для экстремистов, пишут СМИ
Похороны экс-президента США могут стать целью для экстремистов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2025
Похороны экс-президента США могут стать целью для экстремистов, пишут СМИ
Похороны экс-президента США Джимми Картера могут стать целью для нападения экстремистов, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на аналитический документ... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:23:00+03:00
2025-01-04T12:23:00+03:00
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Похороны экс-президента США Джимми Картера могут стать целью для нападения экстремистов, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на аналитический документ американских спецслужб. Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В связи с его кончиной нынешний глава государства Джо Байден объявил днем национального траура 9 января 2025 года. "Похороны государственного уровня по-прежнему представляют собой привлекательные цели (для экстремистов - ред.) из-за большого скопления высокопоставленных правительственных лиц США и важных представителей и лидеров зарубежных государств, а также символического характера мест проведения мероприятия и ожидаемого внимания со стороны СМИ", - цитирует телеканал документ, указывая на то, что мероприятие, как ожидается, посетят и нынешний президент Байден, и его преемник избранный президент Дональд Трамп. Несмотря на то, что похороны государственного уровня обычно сопряжены с низким уровнем риска нападений, так как внезапная смерть того или иного политика и его скорое захоронение лишают экстремистов времени на подготовку преступления, а на данный момент спецслужбы не видят конкретной угрозы для проведения мероприятия, их обеспокоенность обострил теракт в Новом Орлеане 1 января, отмечает ABC News. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
https://ria.ru/20250102/bayden-1992281860.html
https://ria.ru/20241105/terakt-1981974757.html
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в мире, новый орлеан, сша, техас, джо байден, дональд трамп, фбр
В мире, Новый Орлеан, США, Техас, Джо Байден, Дональд Трамп, ФБР
Похороны экс-президента США могут стать целью для экстремистов, пишут СМИ

ABC News: похороны экс-президента США Картера могут стать целью для экстремистов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжимми Картер
Джимми Картер - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Джимми Картер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Похороны экс-президента США Джимми Картера могут стать целью для нападения экстремистов, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на аналитический документ американских спецслужб.
Тридцать девятый президент США (1977-1981) Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет 30 декабря 2024 года. Он был старейшим из последних экс-президентов. В связи с его кончиной нынешний глава государства Джо Байден объявил днем национального траура 9 января 2025 года.
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"Похороны государственного уровня по-прежнему представляют собой привлекательные цели (для экстремистов - ред.) из-за большого скопления высокопоставленных правительственных лиц США и важных представителей и лидеров зарубежных государств, а также символического характера мест проведения мероприятия и ожидаемого внимания со стороны СМИ", - цитирует телеканал документ, указывая на то, что мероприятие, как ожидается, посетят и нынешний президент Байден, и его преемник избранный президент Дональд Трамп.
Несмотря на то, что похороны государственного уровня обычно сопряжены с низким уровнем риска нападений, так как внезапная смерть того или иного политика и его скорое захоронение лишают экстремистов времени на подготовку преступления, а на данный момент спецслужбы не видят конкретной угрозы для проведения мероприятия, их обеспокоенность обострил теракт в Новом Орлеане 1 января, отмечает ABC News.
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Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что 1 января около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.
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