https://ria.ru/20250104/plennyj-1992482523.html
Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм"
Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм" - РИА Новости, 04.01.2025
Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм"
Украинский военнослужащий, попавший в российский плен, рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T11:55:00+03:00
2025-01-04T11:55:00+03:00
2025-01-04T15:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
одесса
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский военнослужащий, попавший в российский плен, рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район Курской области, сообщили в Минобороны России.Военнослужащий ВСУ Кирилл Исинбаев был взят в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район Курской области, на передовую. "Нас отправили поменять людей на позиции. Сказали, подойдёте к блиндажу, киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать? Это первый мой выход, и нас кинули. Нам не сказали, куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России. Я вообще "окаменел" и сказал: как?", — сказал Исинбаев. Вместе с тем, он рассказал, что родился в России, но в детстве его семья переехала в Одессу, в связи с чем ему пришлось с оружием в руках воевать за Украину. За 47 лет он так и не смог заставить себя говорить на украинском языке, в связи с чем у него были проблемы с некоторыми всушниками. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html
https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html
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Пленный солдат ВСУ о том, как его бросили на штурм в Курскую область
Пленный солдат ВСУ о том, как его бросили на штурм в Курскую область
2025-01-04T11:55
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PT4M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, одесса, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Одесса, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм"
Пленный Исинбаев: подразделение ВСУ под предлогом ротации бросили на передовую