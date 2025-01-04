https://ria.ru/20250104/plennyj-1992482523.html

Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм"

Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм" - РИА Новости, 04.01.2025

Украинский пленный рассказал, как его бросили на "мясной штурм"

Украинский военнослужащий, попавший в российский плен, рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:55:00+03:00

2025-01-04T11:55:00+03:00

2025-01-04T15:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

одесса

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский военнослужащий, попавший в российский плен, рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район Курской области, сообщили в Минобороны России.Военнослужащий ВСУ Кирилл Исинбаев был взят в плен в приграничном районе Курской области. Он рассказал, как под предлогом ротации его подразделение бросили на "мясной штурм" в приграничный район Курской области, на передовую. "Нас отправили поменять людей на позиции. Сказали, подойдёте к блиндажу, киньте туда гранату. Я не понял вообще, зачем так делать? Это первый мой выход, и нас кинули. Нам не сказали, куда идем. Это уже потом нам сказали, что мы на территории России. Я вообще "окаменел" и сказал: как?", — сказал Исинбаев. Вместе с тем, он рассказал, что родился в России, но в детстве его семья переехала в Одессу, в связи с чем ему пришлось с оружием в руках воевать за Украину. За 47 лет он так и не смог заставить себя говорить на украинском языке, в связи с чем у него были проблемы с некоторыми всушниками. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html

https://ria.ru/20250103/plen-1992387815.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

россия

курская область

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный солдат ВСУ о том, как его бросили на штурм в Курскую область Пленный солдат ВСУ о том, как его бросили на штурм в Курскую область 2025-01-04T11:55 true PT4M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, одесса, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)