https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой

"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой - РИА Новости, 04.01.2025

"Не учли главного": амбициозный план Зеленского оказался под угрозой

История с 150-й серией украинских бригад приобретает интересный поворот. С одной стороны, на них Киев возлагал большие надежды: именно они вместе с 160-й серией РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:00:00+03:00

аналитика

вооруженные силы украины

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История с 150-й серией украинских бригад приобретает интересный поворот. С одной стороны, на них Киев возлагал большие надежды: именно они вместе с 160-й серией механизированных бригад должны были стать костяком очередного "контрнаступа". Это вызывало активную критику со стороны "небайдужих" (укр. — небезраличных) питомцев украинского медиапропа. Дескать, вместо того, чтобы лепить свежие бригады из новобранцев, лучше бы ими пополнить измотанные боями подразделения.В этих доводах, безусловно, была определенная логика: многие бригады ВСУ попросту стираются в ноль за время нахождения на передовой, и к тому моменту, когда у них накопится реальный боевой опыт, его просто некому передать. Если бы их ротировали и выводили на пополнение, то у ветеранов была бы возможность пройти слаживание с новобранцами. Но такой возможности у ВСУ нет. Или же, если верить украинским военблогерам, такую опцию командование попросту игнорирует.Одним из хрестоматийных примеров того, как киевский режим обращается со своими солдатами, стала распиаренная 155-я бригада курильщика — не наши морпехи-тихоокеанцы, а украинская "Анна Киевская", названная в честь дочери Ярослава Мудрого. Для Зеленского она имела особую важность: подразделение, как заявляли украинские СМИ, проходило подготовку во Франции (отсюда и название) и оснащалось западным вооружением. В декабре оно наконец вернулось на Украину. И после этого начала вскрываться неприглядная реальная картина.Выяснилось, что к этому моменту бригада, которую начали формировать еще в марте 2024-го, сменила несколько составов. Наиболее подготовленных солдат, которые имели боевой опыт, оперативно рассовывали по другим соединениям. С небольшими оговорками — именно этого требовал от командования ВСУ украинский медиабестиарий, но теперь это повод для показного недовольства.Дело в том, что в октябре, когда бригаду отправили на обучение за рубеж, туда поехало большое количество бусифицированных. Причем, как выяснилось, во Франции готовилась лишь часть бойцов — около двух тысяч. Остальные тренировались на Западной Украине.При этом уже к моменту отправки в бригаде насчитывалось 935 дезертиров. Во Франции к ним добавилось еще 50.А в декабре бригада вернулась на Украину. И 198 солдат просто разъехались по домам в первую же неделю. В общей сложности до того, как бригада сделала первый выстрел, ее самовольно покинули 1700 человек.Примечательно, что 155-я должна была стать одним из самых полнокровных подразделений ВСУ: на бумаге она насчитывала 5,8 тысячи человек. Помимо этого, она должна была получить немецкие танки Leopard 2 и французские колесные гаубицы CAESAR. Но когда солдат перебросили под Красноармейск, выяснилось, что в бригаду не поставили ни дронов, ни средств РЭБ. В результате на одном из самых тяжелых для ВСУ участков фронта оказалась бригада из середины 2022 года.На этом фоне к развалу от дезертирства добавились и колоссальные потери из-за небоеспособности в условиях современной войны.Теперь на Украине начали расследование с поиском виноватых. Дело в том, что Киев потратил на достаточно бесславную утилизацию бригады 900 миллионов евро — именно во столько обошлось ее формирование.Конечно, история 155-й бригады — благодатная почва для шуток на предмет того, что французские воители обучили своих украинских подшефных тому, что сами исторически усвоили лучше всего. Но гораздо важнее то, какие выводы сделает Киев из случившегося.Не исключено, что те самые 14 новых бригад, которые якобы проходили подготовку к очередному контрнаступлению, мало чем отличаются от 155-й, просто ей первой довелось столкнуться с реальностью. В этом случае Украина входит в 2025 год без какого-либо плана Б, с разваливающимся фронтом в Донбассе и обреченной группировкой в Курской области.А значит, весь план Зеленского, который активно поддерживала западная пропаганда, рискует провалится. И что тогда предъявлять западным спонсорам, которые и без того все менее охотно выделяют деньги на украинский проект, решительно непонятно.

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html

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аналитика, вооруженные силы украины, украина, киев, франция