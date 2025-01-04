https://ria.ru/20250104/opasnost-1992504265.html

В Херсонской области отменили авиационную опасность

В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 04.01.2025

В Херсонской области отменили авиационную опасность

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об отмене авиационной опасности в регионе. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:37:00+03:00

2025-01-04T15:37:00+03:00

2025-01-04T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об отмене авиационной опасности в регионе. Ранее в субботу губернатор объявил об авиационной опасности в области. "Отбой авиационной опасности - Херсонская область" , - написал Сальдо в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо