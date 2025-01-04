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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 04.01.2025
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об отмене авиационной опасности в регионе. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:37:00+03:00
2025-01-04T15:37:00+03:00
2025-01-04T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил об отмене авиационной опасности в регионе. Ранее в субботу губернатор объявил об авиационной опасности в области. "Отбой авиационной опасности - Херсонская область" , - написал Сальдо в Telegram-канале. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Сальдо объявил об отмене авиационной опасности в Херсонской области