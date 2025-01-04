https://ria.ru/20250104/oon-1992529833.html
В ООН выступили против любых атак на журналистов
В ООН выступили против любых атак на журналистов - РИА Новости, 05.01.2025
В ООН выступили против любых атак на журналистов
ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T21:46:00+03:00
2025-01-04T21:46:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
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александр мартемьянов
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ООН, 4 янв – РИА Новости. ООН выступает против любых нападений на сотрудников СМИ, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя преднамеренную атаку украинских военных против российских журналистов, в ходе которой погиб сотрудник "Известий" и пострадали еще пятеро сотрудников СМИ.Ранее в субботу украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка, который находился далеко от линии боевого соприкосновения, передавал корреспондент РИА Новости. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, двое журналистов РИА Новости и трое сотрудников других СМИ ранены."Мы выступаем против любых нападений на журналистов", – сказал Хак РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую атаку украинских военных.
https://ria.ru/20241230/mid-1992104506.html
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в мире, оон, вооруженные силы украины, фархан хак, александр мартемьянов
В мире, ООН, Вооруженные силы Украины, Фархан Хак, Александр Мартемьянов
В ООН выступили против любых атак на журналистов
ООН выступила против атак на журналистов после гибели корреспондента "Известий"