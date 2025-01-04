https://ria.ru/20250104/obstrel-1992502701.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя - РИА Новости, 04.01.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя

Еще три мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника и обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:16:00+03:00

2025-01-04T15:16:00+03:00

2025-01-04T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника и обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее сообщалось о десяти пострадавших в Горловке. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка... В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Дмитрия Жлобы (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщениях в Telegram-канале мэра. Дзержинск (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол