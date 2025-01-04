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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 04.01.2025 (обновлено: 15:24 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/obstrel-1992502701.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя - РИА Новости, 04.01.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя
Еще три мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника и обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:16:00+03:00
2025-01-04T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника и обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. Ранее сообщалось о десяти пострадавших в Горловке. "В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка... В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Дмитрия Жлобы (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщениях в Telegram-канале мэра. Дзержинск (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241230/obstrel-1992114107.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали еще три мирных жителя

Приходько: при атаке дрона и обстреле ВСУ Горловки пострадали три мирных жителя

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали в Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотника и обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших в Горловке.
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"В результате украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка... В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по улице Дмитрия Жлобы (Никитовский район Горловки) ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщениях в Telegram-канале мэра.
Дзержинск (в 2016 году переименован украинскими властями в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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