https://ria.ru/20250104/obstrel-1992486425.html

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 04.01.2025

Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти

Число раненных в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:30:00+03:00

2025-01-04T12:30:00+03:00

2025-01-04T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о девяти пострадавших в результате обстрела. "По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), возросло до десяти", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия