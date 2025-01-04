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Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти - РИА Новости, 04.01.2025
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Число раненных в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:30:00+03:00
2025-01-04T12:30:00+03:00
2025-01-04T12:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Число раненных в результате обстрела со стороны украинских войск мирных жителей Горловки возросло до десяти, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Ранее мэр сообщал о девяти пострадавших в результате обстрела. "По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), возросло до десяти", - говорится в сообщении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти
Мэр Приходько: число раненных при обстреле Горловки возросло до десяти