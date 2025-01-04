ВСУ около ста раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: ВСУ около ста раз атаковали территорию Белгородской области за сутки
Осколки снарядов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Украинские военные порядка 100 раз обстреливали и атаковали беспилотниками территорию Белгородской области за прошедшие сутки, ранения получили два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 3 января. Атакам подверглись 32 населенных пункта в 11 муниципалитетах области. Было выпущено 73 снаряда, а также зафиксировано 30 атак с использованием беспилотников. За отчетный период повреждены один многоквартирный дом, 10 частных домовладений, пять автомобилей, социальный объект и два предприятия.
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"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Маслова Пристань, сёла Кошлаково, Муром, Протопоповка, Середа и Терезовка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 11 боеприпасов, и атакованы с помощью 8 БПЛА, 3 из которых сбиты. Мирный житель, получивший ранение в Шебекино в результате обстрела, госпитализирован в областную клиническую больницу", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 9 населенным пунктам выпущено 23 боеприпаса и совершены атаки с помощью 8 дронов. В Валуйском округе шесть населенных пунктов подверглись обстрелу 5 снарядами и атакам 7 беспилотников. В Грайворонском округе по трем селам выпущено 19 боеприпасов. Над Белгородом, Ивнянским районом, Губкинским и Новооскольским округами система ПВО сбила по одному беспилотнику. В Краснояружском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 15 боеприпасами и совершены атаки 3 БПЛА.
"Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен один мирный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте", - сообщил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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