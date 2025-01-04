https://ria.ru/20250104/obstrel-1992473090.html

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки

Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:12:00+03:00

2025-01-04T10:12:00+03:00

2025-01-04T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 4 янв - РИА Новости. Украинская армия за день нанесла 39 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 22 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Большие Копани, Каиры, Таврийск, Алешки, Новая Каховка, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , происшествия, новая каховка