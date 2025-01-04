https://ria.ru/20250104/obstrel-1992451678.html
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.01.2025
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:51:00+03:00
2025-01-04T00:51:00+03:00
2025-01-04T00:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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происшествия
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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего было выпущено 79 боеприпасов. Отмечается, что поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992451000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов