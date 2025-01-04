https://ria.ru/20250104/obstrel-1992451678.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 04.01.2025

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:51:00+03:00

2025-01-04T00:51:00+03:00

2025-01-04T00:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 79 боеприпасов, заявило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Двадцать четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать четыре вооруженные атаки - на горловском направлении", - сообщает ведомство. Как уточняется, всего было выпущено 79 боеприпасов. Отмечается, что поступили сведения о ранении двух мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано девять обстрелов.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992451000.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, происшествия