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В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы - РИА Новости, 04.01.2025
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21:23 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/novgorod-1992528622.html
В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы
В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы - РИА Новости, 04.01.2025
В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы
Скорая помощь в Новгородской области еле довезла ребенка-инвалида в критическом состоянии до больницы из-за плохого состояния дороги, организована проверка,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:23:00+03:00
2025-01-04T21:23:00+03:00
происшествия
новгородская область
боровичи
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Скорая помощь в Новгородской области еле довезла ребенка-инвалида в критическом состоянии до больницы из-за плохого состояния дороги, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Предварительно установлено, что в городе Боровичи скорая помощь не смогла своевременно доставить в больницу ребенка-инвалида и купировать приступ эпилепсии. У дома пациента дорога была нерасчищенная и скользкая, поэтому спустя только несколько попыток машина смогла выехать с улицы, потеряв время. В результате ребёнок попал в реанимацию. Как сообщили жители в соцсетях, на неудовлетворительное состояние дороги они не раз жаловались ранее в администрацию. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении. СУ СК региона также организовал доследственную проверку. Как уточнили в минздраве региона, "скорая" доехала до пациента вовремя - в течение семи минут. "Ребёнку помощь оказана в полном объёме. Состояние стабилизировано. Переведен из реанимации в удовлетворительном состоянии. Находится в отделении Боровичской ЦРБ. Подъездные пути на территории медицинской организации расчищены, находятся в хорошем состоянии", - сообщили в минздраве региона.
https://ria.ru/20250103/izbienie-1992445355.html
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новгородская область
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происшествия, новгородская область, боровичи, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новгородская область, Боровичи, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новгородской области скорая еле довезла ребенка-инвалида до больницы

В Новгородской области ребенка еле довезли до больницы из-за плохой дороги

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 янв - РИА Новости. Скорая помощь в Новгородской области еле довезла ребенка-инвалида в критическом состоянии до больницы из-за плохого состояния дороги, организована проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно установлено, что в городе Боровичи скорая помощь не смогла своевременно доставить в больницу ребенка-инвалида и купировать приступ эпилепсии. У дома пациента дорога была нерасчищенная и скользкая, поэтому спустя только несколько попыток машина смогла выехать с улицы, потеряв время. В результате ребёнок попал в реанимацию. Как сообщили жители в соцсетях, на неудовлетворительное состояние дороги они не раз жаловались ранее в администрацию.
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"Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге", - говорится в сообщении.
СУ СК региона также организовал доследственную проверку.
Как уточнили в минздраве региона, "скорая" доехала до пациента вовремя - в течение семи минут.
"Ребёнку помощь оказана в полном объёме. Состояние стабилизировано. Переведен из реанимации в удовлетворительном состоянии. Находится в отделении Боровичской ЦРБ. Подъездные пути на территории медицинской организации расчищены, находятся в хорошем состоянии", - сообщили в минздраве региона.
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ПроисшествияНовгородская областьБоровичиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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