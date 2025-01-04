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Нехаммер покинет пост канцлера Австрии - РИА Новости, 04.01.2025
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21:41 04.01.2025 (обновлено: 22:47 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/nekhammer-1992529716.html
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии - РИА Новости, 04.01.2025
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер после провала коалиционных переговоров заявил в соцсети Х, что уйдет в отставку. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:41:00+03:00
2025-01-04T22:47:00+03:00
в мире
австрия
карл нехаммер
австрийская народная партия
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ВЕНА, 4 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после провала коалиционных переговоров заявил в соцсети Х, что уйдет в отставку.&quot;Я уйду с поста федерального канцлера и поста председателя АНП в ближайшие дни&quot;, — написал он.Ранее в субботу Нехаммер объявил, что достичь соглашения на коалиционных переговорах с социал-демократами не удалось.В пятницу глава партии "NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум" Беате Майнл-Райзингер сообщила, что политическая сила выходит из переговоров о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА. Президент республики Александер Ван дер Беллен позднее призвал последние без промедления продолжить работу над созданием коалиции. Он констатировал, что им необходимо будет создать парламентское большинство с третьей партией после выхода NEOS из переговоров.До этого президент заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, поскольку ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, победившей на выборах.Выборы в национальный совет Австрии прошли 29 сентября. АПС получила лучший результат за свою историю — за нее проголосовали почти 29 процентов избирателей. АНП, занявшая второе место, и социал-демократы, оказавшиеся третьими, совместно не набрали более половины голосов. Поэтому они планировали сформировать правительство с участием третьей партии.Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на инсайдера в АНП сообщила, что, если в Австрии состоятся перевыборы из-за отсутствия решения по преодолению коалиционного кризиса, бывшего главу правительства Себастиана Курца могут снова выдвинуть кандидатом в канцлеры от этой партии.
https://ria.ru/20241130/nekhammer-1986619144.html
https://ria.ru/20241126/knaysl-1985771846.html
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в мире, австрия, карл нехаммер, австрийская народная партия
В мире, Австрия, Карл Нехаммер, Австрийская народная партия
Нехаммер покинет пост канцлера Австрии

Нехаммер заявил, что покинет пост канцлера после провала переговоров коалиции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовый канцлер Австрии Карл Нехаммер
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 4 янв — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после провала коалиционных переговоров заявил в соцсети Х, что уйдет в отставку.
«

"Я уйду с поста федерального канцлера и поста председателя АНП в ближайшие дни", — написал он.

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30 ноября 2024, 12:42
Ранее в субботу Нехаммер объявил, что достичь соглашения на коалиционных переговорах с социал-демократами не удалось.
В пятницу глава партии "NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум" Беате Майнл-Райзингер сообщила, что политическая сила выходит из переговоров о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и СДПА. Президент республики Александер Ван дер Беллен позднее призвал последние без промедления продолжить работу над созданием коалиции. Он констатировал, что им необходимо будет создать парламентское большинство с третьей партией после выхода NEOS из переговоров.
До этого президент заявил, что передает мандат на формирование правительства Нехаммеру, поскольку ни АНП, ни социал-демократы не согласились формировать правительство с правой АПС, победившей на выборах.
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Выборы в национальный совет Австрии прошли 29 сентября. АПС получила лучший результат за свою историю — за нее проголосовали почти 29 процентов избирателей. АНП, занявшая второе место, и социал-демократы, оказавшиеся третьими, совместно не набрали более половины голосов. Поэтому они планировали сформировать правительство с участием третьей партии.
Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на инсайдера в АНП сообщила, что, если в Австрии состоятся перевыборы из-за отсутствия решения по преодолению коалиционного кризиса, бывшего главу правительства Себастиана Курца могут снова выдвинуть кандидатом в канцлеры от этой партии.
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