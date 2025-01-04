"Осталось недолго". В США испугались распада НАТО из-за решения по России
Макговерн: отказ Киева от транзита газа из РФ может привести к распаду НАТО
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Недовольство Словакии прекращением транзита российского газа через Украину может запустить распад НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Ранее в среду министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский называл приостановку транзита российского газа через Украину победой Киева и его союзников.
Кроме того, по словам Макговерна, судьбу блока определит избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность. Его непредсказуемость и скептический взгляд на роль альянса также могут внести свой вклад в распад союза.
"НАТО пробудет с нами не больше пары лет", — предположил аналитик.
Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории, заключенное 30 декабря 2019 года, истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Премьер страны Роберт Фицо заявлял, что его стране должны компенсировать потери, если Киев прекратит транспортировку. Он также грозил Украине прекращением поставок электроэнергии и сокращением поддержки ее граждан, находящихся сейчас в Словакии.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. По данным западных СМИ, избранный президент намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП.