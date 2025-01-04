https://ria.ru/20250104/nato-1992452670.html

Британские военные примут участие в учениях на восточном фланге НАТО

Британские военные примут участие в учениях на восточном фланге НАТО - РИА Новости, 04.01.2025

Британские военные примут участие в учениях на восточном фланге НАТО

Более 2,5 тысяч военных и 700 боевых машин Великобритании примут участие в учениях на восточном фланге НАТО, говорится в заявлении министерства обороны страны. РИА Новости, 04.01.2025

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Более 2,5 тысяч военных и 700 боевых машин Великобритании примут участие в учениях на восточном фланге НАТО, говорится в заявлении министерства обороны страны. "Великобритания предоставит наибольшее количество сил - более 2600 человек личного состава и 730 машин будут направлены на восточный фланг НАТО", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. В заявлении отмечается, что 1-я дивизия британской армии возглавит наземные силы альянса на учениях Steadfast Dart 25 в Болгарии и Румынии, в ходе которых будет отрабатываться развертывание новых объединенных сил быстрого реагирования НАТО для "усиления восточного фланга". В заявлении указано, что 730 бронемашин, в том числе типа Foxhound и Jackal, будут направлены в Восточную Европу по земле, воздуху и морю, где они примут участие в двух учениях, после чего вернутся в Великобританию в конце февраля. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://ria.ru/20241030/nato-1980933465.html

https://ria.ru/20241126/finlyandiya-1985805883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, россия, болгария, нато, в мире