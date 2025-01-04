В ЕС допустили повышение налогов для американских цифровых концернов
Вебер: ЕС может поднять налоги для цифровых концернов, если Трамп введет пошлины
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Европейский Союз может поднять налоги для американских цифровых концернов, если после вступления в должность президента США Дональд Трамп будет вводить пошлины на европейские товары, сказал в интервью медиагруппе Funke глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.
"Мы должны исходить из того, что Трамп осуществит именно то, что он объявил: очень скоро станут возможными 20-процентные тарифы на европейскую продукцию. Европа должна подготовиться к этому – будучи уверенной в себе. В экономическом отношении мы примерно такого же размера, как и американцы, и на обе стороны приходится более 20% мирового экономического производства", - сказал Вебер, отвечая на вопрос, чего ждать от возвращения Трампа в Овальный кабинет.
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Он подчеркнул, что Европейский Союз способен принять контрмеры против США в случае введения пошлин.
"Американские цифровые компании зарабатывают много денег в ЕС и почти не платят налогов – это, безусловно, может стать отправной точкой. Однако мы не хотим торговой войны, которая только ослабит Запад в целом, например, в сравнении с Китаем. Скорее, нам нужно экономическое НАТО. Мы должны предложить Трампу совместную позицию против Китая", - добавил Вебер.
В декабре Трамп заявил, что пригрозил ЕС пошлинами, если Европа не восполнит "огромный дефицит" в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок нефти и газа.
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