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Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу - РИА Новости, 04.01.2025
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19:23 04.01.2025 (обновлено: 23:12 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/nagrada-1992522593.html
Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу
Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу - РИА Новости, 04.01.2025
Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу
Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T19:23:00+03:00
2025-01-04T23:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает пресс-служба Белого дома. Как уточняется в сообщении, медали будут удостоены повар Хосе Андрес, певец Боно, Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актер Дензел Вашингтон, редактор Анна Винтур, а также Сорос. Включение миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" в список не понравилось предпринимателю Илону Маску. "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - прокомментировал решение уходящего президента Маск в своей соцсети Х. Президентская медаль Свободы является одной из высочайших гражданских наград в США, она вручается ежегодно за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974310519.html
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в мире, россия, сша, джордж сорос, джо байден, хиллари клинтон, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, США, Джордж Сорос, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Генеральная прокуратура РФ
Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу

Маск назвал пародией присуждение Байденом медали Свободы Соросу

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжордж Сорос
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джордж Сорос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в сообщении, медали будут удостоены повар Хосе Андрес, певец Боно, Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актер Дензел Вашингтон, редактор Анна Винтур, а также Сорос.
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Включение миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" в список не понравилось предпринимателю Илону Маску.
"Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - прокомментировал решение уходящего президента Маск в своей соцсети Х.
Президентская медаль Свободы является одной из высочайших гражданских наград в США, она вручается ежегодно за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
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В миреРоссияСШАДжордж СоросДжо БайденХиллари КлинтонГенеральная прокуратура РФ
 
 
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