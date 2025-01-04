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Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу

Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу - РИА Новости, 04.01.2025

Маск прокомментировал присуждение медали Свободы Соросу

Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T19:23:00+03:00

2025-01-04T19:23:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы - одну из высших гражданских наград - миллиардеру Джорджу Соросу и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает пресс-служба Белого дома. Как уточняется в сообщении, медали будут удостоены повар Хосе Андрес, певец Боно, Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Мэджик Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, актер Дензел Вашингтон, редактор Анна Винтур, а также Сорос. Включение миллиардера и основателя фонда "Открытого общества" в список не понравилось предпринимателю Илону Маску. "Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия", - прокомментировал решение уходящего президента Маск в своей соцсети Х. Президентская медаль Свободы является одной из высочайших гражданских наград в США, она вручается ежегодно за вклад в продвижение национальных интересов в различных сферах, в том числе в культуре и спорте. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974310519.html

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в мире, россия, сша, джордж сорос, джо байден, хиллари клинтон, генеральная прокуратура рф