https://ria.ru/20250104/moskva-1992507663.html

Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб

Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб - РИА Новости, 04.01.2025

Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб

Водитель автомобиля "Фольсваген", упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:08:00+03:00

2025-01-04T16:08:00+03:00

2025-01-04T16:47:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля "Фольсваген", упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. "По предварительным данным, на Лужнецкой набережной, дом 24, в 13:30 водитель автомобиля "Фольсваген" совершил наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку. Водитель автомобиля скончался", — подчеркнули в ведомстве.Ранее в субботу Дептранс сообщил, что автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду 2025-01-04T16:08 true PT0M06S

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происшествия, москва