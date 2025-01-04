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Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб - РИА Новости, 04.01.2025
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16:08 04.01.2025 (обновлено: 16:47 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/moskva-1992507663.html
Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб
Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб - РИА Новости, 04.01.2025
Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб
Водитель автомобиля "Фольсваген", упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T16:08:00+03:00
2025-01-04T16:47:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля "Фольсваген", упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале. &quot;По предварительным данным, на Лужнецкой набережной, дом 24, в 13:30 водитель автомобиля &quot;Фольсваген&quot; совершил наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку. Водитель автомобиля скончался&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Ранее в субботу Дептранс сообщил, что автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Водитель автомобиля, упавшего в реку в Москве, погиб

Водитель автомобиля, упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Водитель автомобиля "Фольсваген", упавшего в реку на Лужнецкой набережной в Москве, погиб, сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, на Лужнецкой набережной, дом 24, в 13:30 водитель автомобиля "Фольсваген" совершил наезд на ограждение с последующим падением транспортного средства в реку. Водитель автомобиля скончался", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в субботу Дептранс сообщил, что автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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