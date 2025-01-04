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В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду - РИА Новости, 04.01.2025
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13:58 04.01.2025 (обновлено: 14:07 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду - РИА Новости, 04.01.2025
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:58:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
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ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду

В Москве в районе Лужнецкой набережной машина пробила ограждение и упала в воду

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ дорожно-патрульной службы работают на месте падения легкового автомобиля в Москва-реку на Лужнецкой набережной
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ дорожно-патрульной службы работают на месте падения легкового автомобиля в Москва-реку на Лужнецкой набережной - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ дорожно-патрульной службы работают на месте падения легкового автомобиля в Москва-реку на Лужнецкой набережной
Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
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