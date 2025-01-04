https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду - РИА Новости, 04.01.2025
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:58:00+03:00
2025-01-04T13:58:00+03:00
2025-01-04T14:07:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992494705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87bf2cf419c681bb77ef0856c05f2691.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.
https://ria.ru/20241224/bajkal-1991093903.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992494705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a580056c7ef6a1208dddfaa02bea5629.jpg
ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду
2025-01-04T13:58
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду
В Москве в районе Лужнецкой набережной машина пробила ограждение и упала в воду