https://ria.ru/20250104/moskva-1992494069.html

В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду

В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду - РИА Новости, 04.01.2025

В Москве в районе Лужнецкой набережной автомобиль упал в воду

Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:58:00+03:00

2025-01-04T13:58:00+03:00

2025-01-04T14:07:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду в районе Лужнецкой набережной в Москве, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."В районе Лужнецкой набережной автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду. На месте работают оперативные службы города", - говорится в публикации.Дептранс добавил, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Отмечается, что движение в районе происшествия не затруднено.

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ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду ДТП в центре Москвы: автомобиль пробил бетонное ограждение и упал в воду 2025-01-04T13:58 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва