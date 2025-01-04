https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html

Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных"

Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных" - РИА Новости, 04.01.2025

Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных"

Мошенники начали через электронную почту или мессенджеры "вызывать" россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого требуют... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:20:00+03:00

2025-01-04T02:20:00+03:00

2025-01-04T02:20:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники начали через электронную почту или мессенджеры "вызывать" россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого требуют переходить по ссылкам и указать причины неявки, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Как рассказал юрист, мошенники начали писать гражданам от имени сотрудников силовых структур и направлять якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. Злоумышленники к таким "вызовам" зачастую прикрепляют активные ссылки, переход по которым предоставит мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские. "Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных", - предупредил Хаминский. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, юрист рекомендует гражданам не вступать со злоумышленниками в диалог. "В случае, если вы не уверены, от кого именно поступил звонок, положите трубку и перезвоните в государственный орган по телефону, указанному на официальном сайте", - сказал Хаминский.

https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html

https://ria.ru/20241228/moshennichestvo-1991780260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), общество