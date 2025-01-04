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Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных" - РИА Новости, 04.01.2025
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02:20 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/moshennichestvo-1992454485.html
Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных"
Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных" - РИА Новости, 04.01.2025
Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных"
Мошенники начали через электронную почту или мессенджеры "вызывать" россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого требуют... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T02:20:00+03:00
2025-01-04T02:20:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники начали через электронную почту или мессенджеры "вызывать" россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого требуют переходить по ссылкам и указать причины неявки, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Как рассказал юрист, мошенники начали писать гражданам от имени сотрудников силовых структур и направлять якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. Злоумышленники к таким "вызовам" зачастую прикрепляют активные ссылки, переход по которым предоставит мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские. "Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных", - предупредил Хаминский. Чтобы не стать жертвой таких мошенников, юрист рекомендует гражданам не вступать со злоумышленниками в диалог. "В случае, если вы не уверены, от кого именно поступил звонок, положите трубку и перезвоните в государственный орган по телефону, указанному на официальном сайте", - сказал Хаминский.
https://ria.ru/20250103/moshenniki-1992403653.html
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москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Мошенники начали вызывать россиян для участия в "коллегии присяжных"

Юрист Хаминский предупредил о мошенничестве с якобы вызовом в коллегию присяжных

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Мошенники начали через электронную почту или мессенджеры "вызывать" россиян для якобы участия в коллегии присяжных заседателей, для отказа от которого требуют переходить по ссылкам и указать причины неявки, рассказал РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Как рассказал юрист, мошенники начали писать гражданам от имени сотрудников силовых структур и направлять якобы вызовы в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. Злоумышленники к таким "вызовам" зачастую прикрепляют активные ссылки, переход по которым предоставит мошенникам доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.
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"Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных", - предупредил Хаминский.
Чтобы не стать жертвой таких мошенников, юрист рекомендует гражданам не вступать со злоумышленниками в диалог.
"В случае, если вы не уверены, от кого именно поступил звонок, положите трубку и перезвоните в государственный орган по телефону, указанному на официальном сайте", - сказал Хаминский.
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