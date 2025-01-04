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Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 04.01.2025 (обновлено: 16:53 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/minoborony-1992503213.html
Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS
Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS - РИА Новости, 04.01.2025
Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS
Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:28:00+03:00
2025-01-04T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны."На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", — говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что 3 января украинские войска попытались нанести удар ATACMS по Белгородской области. "В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты", — подчеркнули в Минобороны.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Белгородская область
Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

Минобороны пообещало ответить на удар ATACMS по Белгородской области

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкРабота ракетных комплексов С-400
Работа ракетных комплексов С-400 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Работа ракетных комплексов С-400 . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны.
"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", — говорится в сообщении.
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В военном ведомстве отметили, что 3 января украинские войска попытались нанести удар ATACMS по Белгородской области.
"В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты", — подчеркнули в Минобороны.
В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.
Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".
Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБелгородская область
 
 
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