https://ria.ru/20250104/minoborony-1992503213.html

Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS - РИА Новости, 04.01.2025

Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:28:00+03:00

2025-01-04T15:28:00+03:00

2025-01-04T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

белгородская область

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны."На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", — говорится в сообщении.В военном ведомстве отметили, что 3 января украинские войска попытались нанести удар ATACMS по Белгородской области. "В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все ракеты ATACMS были сбиты", — подчеркнули в Минобороны.В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности "Орешник".Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.

https://ria.ru/20241228/atacms-1991777568.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белгородская область