https://ria.ru/20250104/meloni-1992534209.html
Премьер Италии встретится с Трампом во Флориде, пишут СМИ
Премьер Италии встретится с Трампом во Флориде, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2025
Премьер Италии встретится с Трампом во Флориде, пишут СМИ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляется во Флориду для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, сообщает... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:01:00+03:00
2025-01-04T23:01:00+03:00
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Рим, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони направляется во Флориду для встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, сообщает газета Messaggero. Визит премьера Италии в США, как отмечает издание, состоится в преддверии поездки в Рим уходящего президента Джо Байдена, которая состоится 9 января. Одной из тем предстоящей встречи с Трампом, пишет Messaggero, может стать ситуация с итальянской журналистикой Чечилией Сала, арестованной в Тегеране в середине декабря 2024 года. Власти Ирана дали понять, что увязывают ее освобождение с обменом на иранского инженера, арестованного за несколько дней до Салы в аэропорту Милана. Его арестовали по запросу США по делу о нарушении санкций в связи с передачей Ирану технологий беспилотных аппаратов.
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В мире, США, Рим, Италия, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Джо Байден, Флорида
Премьер Италии встретится с Трампом во Флориде, пишут СМИ
Премьер Италии Мелони встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго