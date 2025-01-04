https://ria.ru/20250104/mechty-1992456729.html

В Астраханской области военные исполнили более 200 детских желаний

В Астраханской области военные исполнили более 200 детских желаний - РИА Новости, 04.01.2025

В Астраханской области военные исполнили более 200 детских желаний

Военнослужащие полигона Капустин Яр в Астраханской области исполнили более 200 детских желаний в рамках акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:48:00+03:00

2025-01-04T03:48:00+03:00

2025-01-04T03:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие полигона Капустин Яр в Астраханской области исполнили более 200 детских желаний в рамках акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что уже долгие годы на полигоне существует традиция проводить новогодние представления. Детям предлагается не только поучаствовать в них, но и украсить новогодние елки в гарнизонном Доме офицеров. В этот раз дети повесили на елки новогодние игрушки и письма для Деда Мороза. "Демьян Нуждин загадал провести один день в качестве дирижера военного оркестра. Специально для мальчика была проведена репетиция, где он узнал основные приемы дирижирования и управления военным коллективом музыкантов. Демьян прекрасно справился с задачей, и военный дирижер предложил ему поучаствовать в одном из номеров в праздничном новогоднем концерте "Мелодия под Новый год" на сцене гарнизонного Дома офицеров. Выступление юного музыканта стала запоминающимся событием не только для самого мальчика, но и для всех зрителей в зале", - рассказали в МО. Приготовить солдатский обед пожелала десятилетняя девочка Лера. Военнослужащие провели для юного повара небольшую экскурсию по столовой и показали, как и чем сейчас кормят солдат. Лера лично поучаствовала в приготовлении и раскладке блюд. В качестве благодарности от военнослужащих девочка получила сладкий подарок и поварской колпак. В ведомстве также рассказали о юном корреспонденте Евгении, которая приняла участие в праздничных мероприятиях по поздравлению ветерана Великой Отечественной войны, ракетчика-испытателя полигона Капустин Яр Александра Колотушкина с 98-летием. Девочка лично задавала вопросы во время интервью с ветераном и подготовила видеосюжет об участнике Парада Победы 24 июня 1945 года. "В общей сложности более 200 детский желаний было исполнено военнослужащими полигона Капустин Яр. Прокатиться на пожарной машине, попробовать себя в качестве механика-водителя подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на тренажере с полной имитацией вождения многоосного шасси, посетить филиал музея РВСН и узнать об истории первых пусков ракет. В осуществлении этих и других желаний поучаствовали начальник 4 ГЦМП МО РФ, его заместители, а также командиры структурных подразделений", - сообщили в МО. Ракетчики также подарили детям конфетные наборы и ценные подарки: музыкальные колонки, самокаты, наборы конструктора, детские игрушки.

https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html

https://ria.ru/20250103/mechta-1992369821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, астраханская область, дед мороз, ракетные войска стратегического назначения, общество