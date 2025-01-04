Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 04.01.2025 (обновлено: 15:44 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/mechta-1992459904.html
Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы
Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы - РИА Новости, 04.01.2025
Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:33:00+03:00
2025-01-04T15:44:00+03:00
общество
россия
ленинградская область
дед мороз
снегурочка
андрей белоусов
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992504756_0:40:1678:984_1920x0_80_0_0_14be2c86e0a145b1d33a774df1d93240.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате, сообщает Минобороны РФ. "Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание, и конечно подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с наступающим Новым годом!" - сказал Фрадков, снявший с новогодней елки открытку девочки. Замглавы военного ведомства исполнил новогоднюю мечту ребенка: по поручению Фрадкова представители министерства вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Василису и ее семью в Ленинградской области. Они вручили Василисе и ее сестре Евгении новогодние подарки и провели с ними веселые игры. Как отметили в Минобороны РФ, "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав военного ведомства, командиры и начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в шестой раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. "Благодаря "Ёлке желаний" граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания", - подчеркивают в ведомстве.
https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html
https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992504756_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_2f848609db106020e0b5abc6dee1b483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ленинградская область, дед мороз, снегурочка, андрей белоусов, новый год
Общество, Россия, Ленинградская область, Дед Мороз, Снегурочка, Андрей Белоусов, Новый год
Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы

Замглавы Минобороны исполнил мечту четырехлетней Василисы о снегокате

© Минобороны России/TelegramЗаместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Минобороны России/Telegram
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате, сообщает Минобороны РФ.
"Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание, и конечно подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с наступающим Новым годом!" - сказал Фрадков, снявший с новогодней елки открытку девочки.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Голикова исполнила желание 12-летней девочки с "Елки желаний"
2 января, 10:04
Замглавы военного ведомства исполнил новогоднюю мечту ребенка: по поручению Фрадкова представители министерства вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Василису и ее семью в Ленинградской области. Они вручили Василисе и ее сестре Евгении новогодние подарки и провели с ними веселые игры.
Как отметили в Минобороны РФ, "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав военного ведомства, командиры и начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в шестой раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям.
"Благодаря "Ёлке желаний" граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания", - подчеркивают в ведомстве.
Сергей Каракаев - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Командование и военнослужащие РВСН приняли участие в акции "Елка желаний"
2 января, 03:02
 
ОбществоРоссияЛенинградская областьДед МорозСнегурочкаАндрей БелоусовНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала