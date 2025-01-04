Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы
Замглавы Минобороны исполнил мечту четырехлетней Василисы о снегокате
© Минобороны России/TelegramЗаместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате
Заместитель министра обороны России Павел Фрадков исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате, сообщает Минобороны РФ.
"Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание, и конечно подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с наступающим Новым годом!" - сказал Фрадков, снявший с новогодней елки открытку девочки.
Замглавы военного ведомства исполнил новогоднюю мечту ребенка: по поручению Фрадкова представители министерства вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Василису и ее семью в Ленинградской области. Они вручили Василисе и ее сестре Евгении новогодние подарки и провели с ними веселые игры.
Как отметили в Минобороны РФ, "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав военного ведомства, командиры и начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в шестой раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям.
"Благодаря "Ёлке желаний" граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания", - подчеркивают в ведомстве.