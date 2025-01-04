https://ria.ru/20250104/mechta-1992459904.html

Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы

Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы - РИА Новости, 04.01.2025

Замглавы Минобороны исполнил желание четырехлетней Василисы

Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:33:00+03:00

2025-01-04T05:33:00+03:00

2025-01-04T15:44:00+03:00

общество

россия

ленинградская область

дед мороз

снегурочка

андрей белоусов

новый год

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны России Павел Фрадков в ходе всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание четырехлетней Василисы из Ленинградской области, которая мечтала о снегокате, сообщает Минобороны РФ. "Дорогая Василиса, уверен, что мы с Дедом Морозом сможем исполнить твое желание, и конечно подарим тебе снегокат, ты сможешь весело проводить время со своими друзьями. Пользуясь случаем, поздравляю тебя и всех твоих близких с наступающим Новым годом!" - сказал Фрадков, снявший с новогодней елки открытку девочки. Замглавы военного ведомства исполнил новогоднюю мечту ребенка: по поручению Фрадкова представители министерства вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Василису и ее семью в Ленинградской области. Они вручили Василисе и ее сестре Евгении новогодние подарки и провели с ними веселые игры. Как отметили в Минобороны РФ, "Елка желаний" проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, руководящий состав военного ведомства, командиры и начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Акция проходит в России в шестой раз и приурочена к новогодним праздникам, призвана подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям. "Благодаря "Ёлке желаний" граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания", - подчеркивают в ведомстве.

https://ria.ru/20250102/golikova-1992296146.html

https://ria.ru/20250102/rvsn-1992281305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ленинградская область, дед мороз, снегурочка, андрей белоусов, новый год