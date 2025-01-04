https://ria.ru/20250104/mchs-1992483137.html

На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 04.01.2025

На Кубани и в Крыму собрали более 86 тысяч тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае и Крыму собрали более 80 тысяч тонн грунта, загрязненного из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщило МЧС. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:02:00+03:00

2025-01-04T12:02:00+03:00

2025-01-04T13:25:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

краснодарский край

керченский пролив

республика крым

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае и Крыму собрали более 80 тысяч тонн грунта, загрязненного из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщило МЧС."На Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного грунта <...> В Керченском проливе обследовано более 715 квадратных километров акватории. Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси", — говорится в релизе.В Крыму продолжается очистка 15 километров береговой линии, в том числе двух вновь выявленных участков выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка — протяженностью более двух километров, в районе природного заповедника "Опукский" — более четырех километров.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html

россия

краснодарский край

керченский пролив

республика крым

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Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-04T12:02 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край, керченский пролив, республика крым