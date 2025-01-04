https://ria.ru/20250104/mazut-1992480306.html

Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре

Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре - РИА Новости, 04.01.2025

Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре

В реку Кубань выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:24:00+03:00

2025-01-04T11:24:00+03:00

2025-01-04T12:01:00+03:00

анапа

темрюкский район

краснодар

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. В реку Кубань выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Двести птиц <…> ветеринары Краснодарского cафари-парка выпустили в естественную среду обитания — в реку Кубань в Краснодаре", — говорился в сообщении. В оперштабе рассказали, что орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и старались создать для них условия, близкие к естественным, — чтобы после возвращения в природу птицы могли сразу адаптироваться к привычной жизни. По последним данным региональных властей, всего в Анапе и Темрюкском районе ветеринары и волонтеры спасли более двух с половиной тысяч птиц, из них свыше 1,6 тысячи передали в центры реабилитации животных. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20250101/mazut-1992233180.html

https://ria.ru/20241231/krym-1992152259.html

анапа

темрюкский район

краснодар

россия

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анапа, темрюкский район, краснодар, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия