Спасенных после разлива мазута птиц выпустили в реку в Краснодаре
Спасенных в Анапе и Темрюкском районе птиц выпустили в реку Кубань в Краснодаре
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПтица, пострадавшая от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
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КРАСНОДАР, 4 янв — РИА Новости. В реку Кубань выпустили 200 птиц, спасенных в Анапе и Темрюкском районе после разлива мазута из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Двести птиц <…> ветеринары Краснодарского cафари-парка выпустили в естественную среду обитания — в реку Кубань в Краснодаре", — говорился в сообщении.
В оперштабе рассказали, что орнитологи три недели следили за состоянием пернатых и старались создать для них условия, близкие к естественным, — чтобы после возвращения в природу птицы могли сразу адаптироваться к привычной жизни.
По последним данным региональных властей, всего в Анапе и Темрюкском районе ветеринары и волонтеры спасли более двух с половиной тысяч птиц, из них свыше 1,6 тысячи передали в центры реабилитации животных.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
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