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"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине
"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине - РИА Новости, 04.01.2025
"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине
Журналистка Диана Панченко попросила американского миллиардера Илона Маска в соцсети X поспособствовать проведению выборов на Украине. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:01:00+03:00
2025-01-04T17:01:00+03:00
2025-01-04T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналистка Диана Панченко попросила американского миллиардера Илона Маска в соцсети X поспособствовать проведению выборов на Украине.Так она прокомментировала новость о том, что бизнесмен призвал Великобританию назначить новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов."Пусть Маск потребует провести выборы на Украине", — написала Панченко.Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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в мире, украина, великобритания, илон маск, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Великобритания, Илон Маск, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине
Журналистка Панченко попросила Маска призвать к проведению выборов на Украине