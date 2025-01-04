https://ria.ru/20250104/mask-1992511682.html

"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине

"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине - РИА Новости, 04.01.2025

"Пускай потребует": к Маску обратились с просьбой об Украине

Журналистка Диана Панченко попросила американского миллиардера Илона Маска в соцсети X поспособствовать проведению выборов на Украине. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:01:00+03:00

2025-01-04T17:01:00+03:00

2025-01-04T17:03:00+03:00

в мире

украина

великобритания

илон маск

россия

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985951126_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_81d5ca9cdaf156674371b7f6f6533312.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналистка Диана Панченко попросила американского миллиардера Илона Маска в соцсети X поспособствовать проведению выборов на Украине.Так она прокомментировала новость о том, что бизнесмен призвал Великобританию назначить новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов."Пусть Маск потребует провести выборы на Украине", — написала Панченко.Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".Как указал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250104/gorod-1992490059.html

https://ria.ru/20250104/ukraina-1992467771.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, илон маск, россия, владимир зеленский, владимир путин