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Шольц назвал Маска троллем - РИА Новости, 04.01.2025
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13:00 04.01.2025 (обновлено: 13:03 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html
Шольц назвал Маска троллем
Шольц назвал Маска троллем - РИА Новости, 04.01.2025
Шольц назвал Маска троллем
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:00:00+03:00
2025-01-04T13:03:00+03:00
в мире
германия
илон маск
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. "Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим", - сказал Шольц изданию Stern. "В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", - добавил канцлер. По словам Шольца, социал-демократы с XIX века привыкли к тому, что богатые медиамагнаты публично ругают их политику. "В этом нет ничего нового. Надо сохранять хладнокровие", - считает канцлер, заявив, что "гораздо больше оскорблений" его беспокоит то, что Маск поддерживает партию АдГ ("Альтернатива для Германии"), "которая проповедует сближение с Россией" и "хочет ослабления трансатлантических отношений". Шольц также отверг заявления Маска о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - тиран. "Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет. В Германии все основано на воле граждан, а не на вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США", - заключил канцлер. Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы. Третьего января сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель анонсировала диалог с Маском, который будет транслироваться 9 января.
https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html
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в мире, германия, илон маск, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Илон Маск, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Шольц назвал Маска троллем

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не будет бороться за расположение Маска

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение.
"Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим", - сказал Шольц изданию Stern. "В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", - добавил канцлер.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Шольц отреагировал на слова Маска, назвавшего его глупцом
11 ноября 2024, 01:08
По словам Шольца, социал-демократы с XIX века привыкли к тому, что богатые медиамагнаты публично ругают их политику.
"В этом нет ничего нового. Надо сохранять хладнокровие", - считает канцлер, заявив, что "гораздо больше оскорблений" его беспокоит то, что Маск поддерживает партию АдГ ("Альтернатива для Германии"), "которая проповедует сближение с Россией" и "хочет ослабления трансатлантических отношений".
Шольц также отверг заявления Маска о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - тиран.
"Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет. В Германии все основано на воле граждан, а не на вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США", - заключил канцлер.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске
2 января, 08:22
Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска.
В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы.
Третьего января сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель анонсировала диалог с Маском, который будет транслироваться 9 января.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Кандидат в канцлеры Германии раскритиковал статью Маска в поддержку АдГ
29 декабря 2024, 20:08
 
В миреГерманияИлон МаскОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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