https://ria.ru/20250104/mask-1992489846.html

Шольц назвал Маска троллем

Шольц назвал Маска троллем - РИА Новости, 04.01.2025

Шольц назвал Маска троллем

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:00:00+03:00

2025-01-04T13:00:00+03:00

2025-01-04T13:03:00+03:00

в мире

германия

илон маск

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979279633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee7e797664427a97155802d40124f7bb.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал троллем американского миллиардера Илона Маска, который называл его дураком, и заявил, что не будет бороться за его расположение. "Я не считаю, что можно завоевать расположение господина Маска. Я с радостью оставляю это другим", - сказал Шольц изданию Stern. "В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание резкими высказываниями. Правило такое: не кормите тролля", - добавил канцлер. По словам Шольца, социал-демократы с XIX века привыкли к тому, что богатые медиамагнаты публично ругают их политику. "В этом нет ничего нового. Надо сохранять хладнокровие", - считает канцлер, заявив, что "гораздо больше оскорблений" его беспокоит то, что Маск поддерживает партию АдГ ("Альтернатива для Германии"), "которая проповедует сближение с Россией" и "хочет ослабления трансатлантических отношений". Шольц также отверг заявления Маска о том, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер - тиран. "Федеральный президент не является антидемократическим тираном, а Германия — сильная и стабильная демократия. Маск может говорить все, что хочет. В Германии все основано на воле граждан, а не на вводящих в заблуждение заявлениях американского миллиардера США", - заключил канцлер. Ранее Маск написал в статье для газеты Welt, что АдГ - единственная политическая сила Германии, способная спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а министр здравоохранения Карл Лаутербах выразил поддержку противникам публикации статьи Маска. В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн заявила, что поддержка правой партии "Альтернатива для Германии" Маском является попыткой повлиять на немецкие выборы. Третьего января сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры Алиса Вайдель анонсировала диалог с Маском, который будет транслироваться 9 января.

https://ria.ru/20241111/sholts-1982981115.html

https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html

https://ria.ru/20241229/merts-1992017083.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, илон маск, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер