https://ria.ru/20250104/lotereya-1992498922.html

Победительница лотереи "Мечталлион" нашлась в Югре

Победительница лотереи "Мечталлион" нашлась в Югре - РИА Новости, 04.01.2025

Победительница лотереи "Мечталлион" нашлась в Югре

Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО-Югре оказалась победительницей новогодней лотереи "Мечталлион" с выигрышем более 147 миллионов рублей, рассказали РИА... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:49:00+03:00

2025-01-04T14:49:00+03:00

2025-01-04T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО-Югре оказалась победительницей новогодней лотереи "Мечталлион" с выигрышем более 147 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "Национальная Лотерея" связалась с жительницей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая выиграла 1 января 2025 года рекордный суперприз в новогоднем тираже лотереи "Мечталлион" – более 147 миллионов рублей. Ей оказалась домохозяйка Ольга из небольшого поселка, которая купила счастливый билет в отделении Почты России по настоянию супруга", - рассказали в компании. Там добавили, что победительница пока не готова раскрывать дополнительные детали своей личности и места жительства, но уже предоставила фото победного билета. Тем не менее, как отметили в пресс-службе, женщина поделилась секретом успеха в лотерее: счастливый билет на новогодний тираж был куплен в отделении "Почты России" совершенно спонтанно, на этом настоял её супруг. Как рассказала Ольга, чьи слова приводит компания, в лотерею в семье они играют не часто, но стараются участвовать в новогоднем тираже, считая это своей семейной традицией. Женщина пока не определилась как распорядится выигрышем. "Обладательница суперприза 147 042 097 рублей получит на руки 116 290 836 рублей – сумму выигрыша за вычетом налога в размере 30 751 261 рублей. При расчёте выплаты учитывается следующая налоговая база: от 50 миллионов рублей будет удержана фиксированная сумма в размере 9 402 000 рублей, а от остальной суммы приза – налог по прогрессивной ставке в размере 22% или 21 349 261 рублей", – сообщили агентству в пресс-службе "Национальной Лотереи". В тираже №119 лотереи "Мечталлион" 1 января 2025 года было разыграно более 1 миллиарда рублей на всех участников. 42 победителя из 25 регионов России стали миллионерами, включая жительницу ХМАО – Югры, которая выиграла суперприз "Мечталлион".

https://ria.ru/20241230/lotereya-1992043023.html

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