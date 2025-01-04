https://ria.ru/20250104/kurskaya-1992506973.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Украинские подразделения за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре танка, боевую машину пехоты и бронетранпортер,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T16:02:00+03:00

2025-01-04T16:02:00+03:00

2025-01-04T16:11:00+03:00

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вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинские подразделения за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре танка, боевую машину пехоты и бронетранпортер, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 боевых бронированных машин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф