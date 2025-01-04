Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в Курской области свыше 540 боевиков и 4 танка за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинские подразделения за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре танка, боевую машину пехоты и бронетранпортер, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 боевых бронированных машин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18