https://ria.ru/20250104/krym-1992487199.html

В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом

В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом - РИА Новости, 04.01.2025

В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом

Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:37:00+03:00

2025-01-04T12:37:00+03:00

2025-01-04T12:47:00+03:00

происшествия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992488141_5:0:1262:707_1920x0_80_0_0_76a38a57f8471954cedf5b649c8f027a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике "Опукский" и на двух километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что на Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. "В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров; в районе природного заповедника "Опукский" - более 4 километров", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250103/mazut-1992440136.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

керченский пролив

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым