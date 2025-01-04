https://ria.ru/20250104/krym-1992487199.html
В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом
В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом - РИА Новости, 04.01.2025
В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом
Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:37:00+03:00
2025-01-04T12:37:00+03:00
2025-01-04T12:47:00+03:00
происшествия
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе выявлены в Крыму, в том числе на четырех километрах побережья в заповеднике "Опукский" и на двух километрах у Кыз-Аульского маяка на южной оконечности Керченского полуострова, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее МЧС России сообщило, что на Кубани и в Крыму собрано более 86 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. "В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута: в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка протяженностью более 2 километров; в районе природного заповедника "Опукский" - более 4 километров", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250103/mazut-1992440136.html
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происшествия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым
Происшествия, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым
В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом
В Крыму выявили новые участки загрязнения мазутом после крушения танкеров