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"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов - РИА Новости, 04.01.2025
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08:00 04.01.2025 (обновлено: 08:02 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html
"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов
"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов - РИА Новости, 04.01.2025
"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов
Звонок "из ФСБ", сообщение от фейкового руководителя или взлом аккаунтов — эти три аферы стали самыми распространенными в ушедшем году. Полицейские утверждают,... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T08:00:00+03:00
2025-01-04T08:02:00+03:00
технологии
россия
украина
киев
сергей велигодский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сбербанк россии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Звонок "из ФСБ", сообщение от фейкового руководителя или взлом аккаунтов — эти три аферы стали самыми распространенными в ушедшем году. Полицейские утверждают, что суммарный ущерб — около 150 миллиардов в год. У банкиров число еще более пугающее — 250 миллиардов. О том, как не попасть на удочку, — в материале РИА Новости.Фишинговый сайтПо словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, около 40 процентов преступных схем реализуются через взлом аккаунтов "Госуслуг", где содержатся буквально все персональные данные человека: от находящихся в собственности объектов недвижимости до банковских счетов.Способов обмана много. Например, злоумышленники могут отправить письмо на электронную почту или СМС с информацией, что зафиксирован подозрительный вход в аккаунт. И номер телефона, куда следует позвонить.Человек — в полной уверенности, что общается со службой безопасности портала, — выполняет все указания, после чего лишается либо денег на вкладах, либо недвижимости, либо того и другого.Также создают сайты, внешне идентичные официальному порталу, и рассылают уведомления на электронную почту или в мессенджер с просьбой подтвердить паспортные данные. Переходя по ссылке, человек вводит свои логин и пароль, а преступник получает доступ к настоящему аккаунту.Не переходите по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводите персональные данные, а также логины и пароли.Fake-боссЕще один распространенный и относительно новый вид мошенничества — так называемый фейковый начальник. Изучив сайт той или иной организации, злоумышленники создают фейковый аккаунт кого-либо из руководителей в одном из популярных мессенджеров и завязывают диалог с кем-нибудь из подчиненных.При этом аферисты используют фотографии начальника или с помощью искусственного интеллекта генерируют аудиосообщение с его голосом. Готовы также прислать копии служебных документов. Затем под различными предлогами выманивают пароли для доступа к банковским счетам сотрудника, уговаривают, требуют перевести деньги или передать наличные курьеру.В таких ситуациях силовики рекомендуют проверять правильность номера или аккаунта руководителя, а также обращать внимание, появляется ли в мессенджере уведомление "Заблокировать" или "Добавить". Если нет, то абонента нет в списке контактов. При малейшем подозрении лучше сразу позвонить руководителю.Между тем, по словам вице-президента "Сбера" по кибербезопасности Сергея Лебедя, большинство мошенничеств — 85 процентов — телефонные. Также для звонков аферисты используют мессенджеры.Звонок "следователя"Звонят "из ФСБ", "МВД" и "СК"."Представляются сотрудниками органов безопасности или других правоохранительных структур. Убеждают человека перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера, — объясняют в ФСБ России. — Кроме того, мошенники нередко используют схему вымогательства денег в обмен на закрытие возбужденных, с их слов, "уголовных дел" в отношении граждан или членов их семей".Все это может сопровождаться демонстрацией якобы служебных удостоверений лжесотрудников, копиями "приказов", других "ведомственных документов", обязывающих содействовать "правоохранительным органам". В противном случае, а также за разглашение "тайны следствия" угрожают возбуждением уголовного дела.Большинство — около 400 — таких кол-центров, разводящих россиян, находится на территории Украины. Причем количество звонков за последние несколько лет увеличилось с двух миллионов в сутки до 20.Как отмечает Генпрокуратура России, все это напрямую финансирует Киев, а деньги идут не только на "оплату труда", но и на аренду SIP-серверов для создания виртуальных номеров любых стран (в том числе с российским кодом), не привязанных к конкретному оператору.В последнее время аферисты расширили деятельность — убеждают жертву еще и нарушить закон. Например, совершить теракт. Методы те же: сообщают о сомнительных банковских операциях или предлагают помочь "правоохранительным органам" остановить преступников.Самый действенный способ противостоять этому — просто положить трубку, услышав слова-триггеры и словосочетания типа: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "сообщите код из СМС", "данные вашей банковской карты", "номер СНИЛС".
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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технологии, россия, украина, киев, сергей велигодский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сбербанк россии, сбер
Технологии, Россия, Украина, Киев, Сергей Велигодский, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Сбербанк России, Сбер

"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Звонок "из ФСБ", сообщение от фейкового руководителя или взлом аккаунтов — эти три аферы стали самыми распространенными в ушедшем году. Полицейские утверждают, что суммарный ущерб — около 150 миллиардов в год. У банкиров число еще более пугающее — 250 миллиардов. О том, как не попасть на удочку, — в материале РИА Новости.

Фишинговый сайт

По словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, около 40 процентов преступных схем реализуются через взлом аккаунтов "Госуслуг", где содержатся буквально все персональные данные человека: от находящихся в собственности объектов недвижимости до банковских счетов.
Способов обмана много. Например, злоумышленники могут отправить письмо на электронную почту или СМС с информацией, что зафиксирован подозрительный вход в аккаунт. И номер телефона, куда следует позвонить.
© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Человек — в полной уверенности, что общается со службой безопасности портала, — выполняет все указания, после чего лишается либо денег на вкладах, либо недвижимости, либо того и другого.
Также создают сайты, внешне идентичные официальному порталу, и рассылают уведомления на электронную почту или в мессенджер с просьбой подтвердить паспортные данные. Переходя по ссылке, человек вводит свои логин и пароль, а преступник получает доступ к настоящему аккаунту.
Не переходите по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводите персональные данные, а также логины и пароли.

Fake-босс

Еще один распространенный и относительно новый вид мошенничества — так называемый фейковый начальник. Изучив сайт той или иной организации, злоумышленники создают фейковый аккаунт кого-либо из руководителей в одном из популярных мессенджеров и завязывают диалог с кем-нибудь из подчиненных.
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При этом аферисты используют фотографии начальника или с помощью искусственного интеллекта генерируют аудиосообщение с его голосом. Готовы также прислать копии служебных документов. Затем под различными предлогами выманивают пароли для доступа к банковским счетам сотрудника, уговаривают, требуют перевести деньги или передать наличные курьеру.
В таких ситуациях силовики рекомендуют проверять правильность номера или аккаунта руководителя, а также обращать внимание, появляется ли в мессенджере уведомление "Заблокировать" или "Добавить". Если нет, то абонента нет в списке контактов. При малейшем подозрении лучше сразу позвонить руководителю.
Между тем, по словам вице-президента "Сбера" по кибербезопасности Сергея Лебедя, большинство мошенничеств — 85 процентов — телефонные. Также для звонков аферисты используют мессенджеры.
© iStock.com / Tero VesalainenСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Tero Vesalainen
Смартфон

Звонок "следователя"

Звонят "из ФСБ", "МВД" и "СК".
"Представляются сотрудниками органов безопасности или других правоохранительных структур. Убеждают человека перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера, — объясняют в ФСБ России. — Кроме того, мошенники нередко используют схему вымогательства денег в обмен на закрытие возбужденных, с их слов, "уголовных дел" в отношении граждан или членов их семей".
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Все это может сопровождаться демонстрацией якобы служебных удостоверений лжесотрудников, копиями "приказов", других "ведомственных документов", обязывающих содействовать "правоохранительным органам". В противном случае, а также за разглашение "тайны следствия" угрожают возбуждением уголовного дела.
Большинство — около 400 — таких кол-центров, разводящих россиян, находится на территории Украины. Причем количество звонков за последние несколько лет увеличилось с двух миллионов в сутки до 20.
Как отмечает Генпрокуратура России, все это напрямую финансирует Киев, а деньги идут не только на "оплату труда", но и на аренду SIP-серверов для создания виртуальных номеров любых стран (в том числе с российским кодом), не привязанных к конкретному оператору.
В последнее время аферисты расширили деятельность — убеждают жертву еще и нарушить закон. Например, совершить теракт. Методы те же: сообщают о сомнительных банковских операциях или предлагают помочь "правоохранительным органам" остановить преступников.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Самый действенный способ противостоять этому — просто положить трубку, услышав слова-триггеры и словосочетания типа: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "сообщите код из СМС", "данные вашей банковской карты", "номер СНИЛС".
 
ТехнологииРоссияУкраинаКиевСергей ВелигодскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сбербанк РоссииСбер
 
 
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