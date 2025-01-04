https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html

"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов

"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов - РИА Новости, 04.01.2025

"Всегда придумывают что-то новое". Как у россиян крадут сотни миллиардов

Звонок "из ФСБ", сообщение от фейкового руководителя или взлом аккаунтов — эти три аферы стали самыми распространенными в ушедшем году. Полицейские утверждают,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:00:00+03:00

2025-01-04T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Звонок "из ФСБ", сообщение от фейкового руководителя или взлом аккаунтов — эти три аферы стали самыми распространенными в ушедшем году. Полицейские утверждают, что суммарный ущерб — около 150 миллиардов в год. У банкиров число еще более пугающее — 250 миллиардов. О том, как не попасть на удочку, — в материале РИА Новости.Фишинговый сайтПо словам директора департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского, около 40 процентов преступных схем реализуются через взлом аккаунтов "Госуслуг", где содержатся буквально все персональные данные человека: от находящихся в собственности объектов недвижимости до банковских счетов.Способов обмана много. Например, злоумышленники могут отправить письмо на электронную почту или СМС с информацией, что зафиксирован подозрительный вход в аккаунт. И номер телефона, куда следует позвонить.Человек — в полной уверенности, что общается со службой безопасности портала, — выполняет все указания, после чего лишается либо денег на вкладах, либо недвижимости, либо того и другого.Также создают сайты, внешне идентичные официальному порталу, и рассылают уведомления на электронную почту или в мессенджер с просьбой подтвердить паспортные данные. Переходя по ссылке, человек вводит свои логин и пароль, а преступник получает доступ к настоящему аккаунту.Не переходите по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводите персональные данные, а также логины и пароли.Fake-боссЕще один распространенный и относительно новый вид мошенничества — так называемый фейковый начальник. Изучив сайт той или иной организации, злоумышленники создают фейковый аккаунт кого-либо из руководителей в одном из популярных мессенджеров и завязывают диалог с кем-нибудь из подчиненных.При этом аферисты используют фотографии начальника или с помощью искусственного интеллекта генерируют аудиосообщение с его голосом. Готовы также прислать копии служебных документов. Затем под различными предлогами выманивают пароли для доступа к банковским счетам сотрудника, уговаривают, требуют перевести деньги или передать наличные курьеру.В таких ситуациях силовики рекомендуют проверять правильность номера или аккаунта руководителя, а также обращать внимание, появляется ли в мессенджере уведомление "Заблокировать" или "Добавить". Если нет, то абонента нет в списке контактов. При малейшем подозрении лучше сразу позвонить руководителю.Между тем, по словам вице-президента "Сбера" по кибербезопасности Сергея Лебедя, большинство мошенничеств — 85 процентов — телефонные. Также для звонков аферисты используют мессенджеры.Звонок "следователя"Звонят "из ФСБ", "МВД" и "СК"."Представляются сотрудниками органов безопасности или других правоохранительных структур. Убеждают человека перевести личные или кредитные денежные средства на "безопасный счет" или срочно обналичить с последующей передачей курьеру якобы с целью обеспечения их сохранности, а также для оказания помощи оперативным сотрудникам в предупреждении и раскрытии преступлений экономического характера, — объясняют в ФСБ России. — Кроме того, мошенники нередко используют схему вымогательства денег в обмен на закрытие возбужденных, с их слов, "уголовных дел" в отношении граждан или членов их семей".Все это может сопровождаться демонстрацией якобы служебных удостоверений лжесотрудников, копиями "приказов", других "ведомственных документов", обязывающих содействовать "правоохранительным органам". В противном случае, а также за разглашение "тайны следствия" угрожают возбуждением уголовного дела.Большинство — около 400 — таких кол-центров, разводящих россиян, находится на территории Украины. Причем количество звонков за последние несколько лет увеличилось с двух миллионов в сутки до 20.Как отмечает Генпрокуратура России, все это напрямую финансирует Киев, а деньги идут не только на "оплату труда", но и на аренду SIP-серверов для создания виртуальных номеров любых стран (в том числе с российским кодом), не привязанных к конкретному оператору.В последнее время аферисты расширили деятельность — убеждают жертву еще и нарушить закон. Например, совершить теракт. Методы те же: сообщают о сомнительных банковских операциях или предлагают помочь "правоохранительным органам" остановить преступников.Самый действенный способ противостоять этому — просто положить трубку, услышав слова-триггеры и словосочетания типа: "ФСБ", "МВД", "Следственный комитет", "представитель службы безопасности банка", "безопасный счет", "сообщите код из СМС", "данные вашей банковской карты", "номер СНИЛС".

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

технологии, россия, украина, киев, сергей велигодский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сбербанк россии, сбер