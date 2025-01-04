https://ria.ru/20250104/kravtsov-1992477131.html

Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе - РИА Новости, 04.01.2025

Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:48:00+03:00

2025-01-04T10:48:00+03:00

2025-01-04T10:48:00+03:00

хорошие новости

общество

нижний новгород

нижегородская область

сергей кравцов

елка желаний

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765406370_0:73:2910:1711_1920x0_80_0_0_815b523982cc8c96ba608e1f244366ea.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему подарили телескоп. Подарок от Кравцова вручил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в Нижегородском планетарии имени Гречко. Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992475403.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, нижний новгород, нижегородская область, сергей кравцов, елка желаний