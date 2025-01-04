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Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе - РИА Новости, 04.01.2025
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Хорошие новости
 
10:48 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/kravtsov-1992477131.html
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе - РИА Новости, 04.01.2025
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:48:00+03:00
2025-01-04T10:48:00+03:00
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нижегородская область
сергей кравцов
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему подарили телескоп. Подарок от Кравцова вручил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в Нижегородском планетарии имени Гречко. Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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общество, нижний новгород, нижегородская область, сергей кравцов, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область, Сергей Кравцов, Елка желаний
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

Глава Минпросвещения Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов участвует во всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему подарили телескоп.
Подарок от Кравцова вручил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в Нижегородском планетарии имени Гречко.
Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
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Хорошие новостиОбществоНижний НовгородНижегородская областьСергей КравцовЕлка желаний
 
 
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