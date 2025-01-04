https://ria.ru/20250104/kravtsov-1992477131.html
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе - РИА Новости, 04.01.2025
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:48:00+03:00
2025-01-04T10:48:00+03:00
2025-01-04T10:48:00+03:00
хорошие новости
общество
нижний новгород
нижегородская область
сергей кравцов
елка желаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765406370_0:73:2910:1711_1920x0_80_0_0_815b523982cc8c96ba608e1f244366ea.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках акции "Елка желаний" исполнил мечту пятилетнего Матвея Лебедева из Нижнего Новгорода, который хотел, чтобы ему подарили телескоп. Подарок от Кравцова вручил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков в Нижегородском планетарии имени Гречко. Для Матвея, который пришел со своей мамой и старшей сестрой, провели обширную экскурсию по планетарию, представили небольшой фильм о звездах и дали примерить настоящий шлем космонавта. Кроме того, семью Матвея пригласили на мастер-класс по настройке и подготовке нового телескопа к работе. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992475403.html
нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765406370_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_b0f58689d0a84bb2122f57bfbe0b94e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, нижний новгород, нижегородская область, сергей кравцов, елка желаний
Хорошие новости, Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область, Сергей Кравцов, Елка желаний
Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе
Глава Минпросвещения Кравцов исполнил мечту пятилетнего мальчика о телескопе