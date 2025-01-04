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Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач - РИА Новости, 04.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:57 04.01.2025 (обновлено: 19:44 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/kosach-1992517118.html
Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач
Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач - РИА Новости, 04.01.2025
Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач
Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Косач умер в возрасте 58 лет, следует из информации на сайте "Кино-театр.ру". РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T17:57:00+03:00
2025-01-04T19:44:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Косач умер в возрасте 58 лет, следует из информации на сайте "Кино-театр.ру".По данным в карточке режиссера, смерть наступила 3 января.Сергей Косач был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991 году окончил ГИТИС имени Луначарского (режиссерский факультет). В качестве клипмейкера работал с такими группами, как "Кармэн", "Технология", а также с исполнителями Игорем Сарухановым, Аленой Апиной, Машей Распутиной, Александром Барыкиным и многими другими. Получил приз "Овация" за лучший клип 1991 года "Бухгалтер" группы "Комбинация". Как актер снялся в 15 фильмах.Среди его известных киносериалов "Адвокат-7", "След" и "Солдаты".
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новости культуры, происшествия
Культура, Новости культуры, Происшествия
Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач

Актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач умер в возрасте 58 лет

© ЗАО "Мотор фильм студия", 2009Кадр из сериала "Адвокат-7"
Кадр из сериала Адвокат-7 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© ЗАО "Мотор фильм студия", 2009
Кадр из сериала "Адвокат-7"
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Косач умер в возрасте 58 лет, следует из информации на сайте "Кино-театр.ру".
По данным в карточке режиссера, смерть наступила 3 января.
Сергей Косач был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991 году окончил ГИТИС имени Луначарского (режиссерский факультет). В качестве клипмейкера работал с такими группами, как "Кармэн", "Технология", а также с исполнителями Игорем Сарухановым, Аленой Апиной, Машей Распутиной, Александром Барыкиным и многими другими. Получил приз "Овация" за лучший клип 1991 года "Бухгалтер" группы "Комбинация". Как актер снялся в 15 фильмах.
Среди его известных киносериалов "Адвокат-7", "След" и "Солдаты".
 
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