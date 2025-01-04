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Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач

Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач - РИА Новости, 04.01.2025

Умер актер из сериалов "Солдаты" и "След" Сергей Косач

Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Косач умер в возрасте 58 лет, следует из информации на сайте "Кино-театр.ру". РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T17:57:00+03:00

2025-01-04T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Косач умер в возрасте 58 лет, следует из информации на сайте "Кино-театр.ру".По данным в карточке режиссера, смерть наступила 3 января.Сергей Косач был актером Роменского народного музыкально-драматического театра. В 1991 году окончил ГИТИС имени Луначарского (режиссерский факультет). В качестве клипмейкера работал с такими группами, как "Кармэн", "Технология", а также с исполнителями Игорем Сарухановым, Аленой Апиной, Машей Распутиной, Александром Барыкиным и многими другими. Получил приз "Овация" за лучший клип 1991 года "Бухгалтер" группы "Комбинация". Как актер снялся в 15 фильмах.Среди его известных киносериалов "Адвокат-7", "След" и "Солдаты".

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