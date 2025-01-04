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Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго - РИА Новости, 04.01.2025
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01:39 04.01.2025 (обновлено: 11:18 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/kongo-1992453662.html
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго - РИА Новости, 04.01.2025
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго
Повстанцы движения M23 приблизились к административному центру территории Мазизи на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в рамках наступления на... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:39:00+03:00
2025-01-04T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Повстанцы движения M23 приблизились к административному центру территории Мазизи на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в рамках наступления на позиции армии ДРК, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности. "Повстанцы взяли под контроль зону Каталь, последнее место, через которое им требуется пройти перед заходом в Мазизи, административную столицу территории Мазизи", - пишет агентство. Отмечается, что Мазизи находится в 80 километрах к северу от города Гома, столицы провинции Северное Киву. По данным агентства, в декабре 2024 года повстанцы продолжили занимать территории на севере провинции Северное Киву. На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии. В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
https://ria.ru/20240903/pobeg-1970132681.html
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в мире, ангола, руанда, поль кагаме
В мире, Ангола, Руанда, Поль Кагаме
Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории на востоке ДР Конго

Повстанцы M23 приблизились к админцентру территории Мазизи на востоке ДР Конго

© AP Photo / Moses SawasawaПовстанцы движения M23
Повстанцы движения M23 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Moses Sawasawa
Повстанцы движения M23. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Повстанцы движения M23 приблизились к административному центру территории Мазизи на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в рамках наступления на позиции армии ДРК, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Повстанцы взяли под контроль зону Каталь, последнее место, через которое им требуется пройти перед заходом в Мазизи, административную столицу территории Мазизи", - пишет агентство.
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Отмечается, что Мазизи находится в 80 километрах к северу от города Гома, столицы провинции Северное Киву.
По данным агентства, в декабре 2024 года повстанцы продолжили занимать территории на севере провинции Северное Киву.
На востоке ДРК действует множество повстанческих группировок. Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 года после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взяли в руки оружие, обвинив власти в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.
В июле 2022 года после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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